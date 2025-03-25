一招消除煩惱！建立「生活慣例」放鬆心靈

記者黃稜涵／綜合報導

現代社會中，每天需要做出的決定實在太多，往往讓人心力交瘁，為了有效清理大腦空間，最好的方法是從源頭減少煩惱，在《駕馭腦中的小劇場》一書中專家建議「建立生活慣例」，以釋放大腦空間，專注在重要任務。

▲你每天有很多焦慮和煩惱嗎？（示意圖／視覺中國CFP）



研究指出，將生活中的日常決策自動化，如固定的起床時間、規律的運動安排和固定的午餐選擇，可以顯著減少每天的決策負擔，這種「慣例」不僅能夠節省精力，還有助於保持心理平衡和專注力。

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所謂「慣例」，是指經過驗證且安全的日常選擇，進而固定並反覆執行的行為。日本棒球選手鈴木一朗，以嚴格的自我管理聞名，為了專注於棒球，他將日常生活轉化為慣例，每天同一時間起床、下午兩點抵達球場、固定菜單、規律訓練與睡眠，甚至連通勤路線都固定，如此一來，他便能將精力完全集中在棒球上。

不妨試著在以下情境建立慣例，例如：你可以固定早上前往捷運站的路線、習慣在特定車門等候，或是在固定的地點解決午餐，一旦建立這些慣例，在遇到重大變動之前，就盡可能地遵循它們，你會發現，生活因此變得更輕鬆，也更能專注於重要的事情。

「慣例」可視為一種有意識建立的習慣，它與純粹的習慣有所區別。習慣是在無意識下自然形成的行動，例如等待電梯時滑手機，往往不假思索。建立慣例後，大腦能自動執行這些行為，釋放出更多空間處理其他事務，更重要的是，慣例不會占用記憶空間，也無需反覆回顧，因此不會造成心理負擔。它不僅節省能量，還能帶來穩定感，讓我們在面對日常瑣事時，能更輕鬆自在，這便是慣例的獨特優勢，既能簡化生活，又能減輕精神負擔。

實行慣例時，務必區分日常瑣事與需謹慎決策的公務或社交互動，前者適合採用慣例，將重複性高的行為自動化；後者則須避免過度依賴慣例，以免造成反效果。切記，建立慣例並非將所有事情僵化，而是為了釋放腦力，專注於重要事務，慣例雖可能降低彈性，卻能換來內心的安定感，如同定心丸，有助於我們在複雜多變的環境中保持穩定，減少不必要的焦慮。

▼《駕馭腦中的小劇場》。（圖／采實文化提供）