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蘇清泉立法院質詢　卓揆承諾屏南快提前至2030年完工

▲蘇清泉立法院質詢 。（圖／蘇清泉服務處提供）

▲蘇清泉立法院質詢 。（圖／蘇清泉服務處提供）

記者陳崑福／屏東報導

立委蘇清泉今（15）日在立法院會總質詢，質詢行政院長卓榮泰關於屏北二快、屏南快、高鐵延伸屏東等重大交通建設，卓揆當場證實，上週行政院已通過屏南快速道路的可行性評估，並承諾將原先規劃的2032年完工，力拚提前於2030年完工，交通部長陳世凱也證實，已一併規劃單車道於屏南快的工程設計裡。

▲蘇清泉立法院質詢 。（圖／蘇清泉服務處提供）

原先安排於3月21日的立院總質詢，因民進黨團多次杯葛，延至24天後的今日才進行，排序第一位質詢的蘇清泉終於登場，質詢內容包括美國「對等關稅」對我國農漁牧業的衝擊、電價上漲與能源政策問題，及屏北二快、屏南快速道路案、高鐵延伸屏東、恆春機場活化規劃，及冷凍近十年的恆春觀光鐵道案等對屏東影響重大的政策。

蘇清泉指出，屏東位處偏遠，需要國家級的交通建設，但距國道三號通車至屏東、東西向台88快速道路案，已長達20年沒有重要交通建設，他要求行政院針對高鐵延伸至屏東、國道十號延伸至新威大橋的屏北二快、屏南快速道路案等屏東鄉親關切的交通建設進度做完整說明。

對高鐵延伸屏東案2039年通車、屏北二快明年10月動工等依原先規劃進行外，針對蘇清泉質詢屏南快速道路是否如期於2032年完工，卓揆答詢表示：「交通部送來的計劃，應該比這個樂觀的多」，並要身旁的交通部長陳世凱向蘇清泉做說明。

陳世凱答詢：「希望119年得到行政院核定環評，通過環評後7年可以完工」，蘇清泉問：「119年？」卓揆在旁接話：「2030（完工）」。蘇清泉點頭後繼續追問，屏南快的高架工程下方，應規劃自行車道，陳世凱表示蘇委員曾建議過，「這是很好的建議，我們都有加下去」。

蘇清泉說，屏南快路線主要都是外環道，用地徵收上應該不會有太大問題，相關行政措施應該努力加速，卓揆回應：「上週已經在行政院核定了可行性評估，交通部正在做綜合規劃與後續的環境影響評估，希望能照陳部長所說，2030年能夠完成。」

至於高鐵延伸屏東案，蘇清泉重申屏東鄉親希望不只是延伸到六塊厝，高鐵進到屏東才1.4公里，「我們希望它延伸到潮州嘛！」目前規劃高鐵延伸六塊厝要到2039年，那延伸到潮州要哪時才盼得到？陳世凱答詢，政府有成立平台，正在努力要將2039年通車時程盡可能加快。

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