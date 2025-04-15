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社會 社會焦點 保障人權

大里火警燒死3母女　小孩身上曾有傷...社會局曝原因

▲大里惡火。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲大里惡火釀成3死，當中林女與小孩被傳出曾列社會局關懷對象，社會局也做出回應。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華／台中報導

台中市大里區今天凌晨傳出民宅火警，周邊居民發現時，頂樓已經陷入一片火海，趕緊通報警消，無奈當中林姓女子以及2名幼女共3人被困在3樓，活活燒死，消防人員發現時，3人已經被燒成焦屍。母女3人與男友一家人同居，外傳林女母女3人曾被列關懷對象，對此，社會局證實此事，3人有福利身分，領有補助，過往孩子曾因跌倒造成擦挫傷，並非受暴導致。

▲大里3死惡火。（圖／記者游瓊華翻攝）

社會局表示，媽媽和孩子是社會局的服務對象，有福利身分，領有相關補助。社工定期追蹤孩子受照顧情形，並召開家屬會議，希望提升家長的親職教養功能；近期一次接獲通報孩子身上有傷，經訪視相關人員及驗傷，確認為玩耍時不慎跌倒造成擦挫傷，非受暴導致。火災發生後，社工已聯繫關懷家屬，若後續有喪葬或經濟需求，將協助連結資源。

這場火警發生在今天凌晨，林女以及5歲、7歲黃姓小姊妹等3人來不及逃生，不幸命喪火窟，母女3人被燒得碳化，被發現時林女緊緊抱住兩名愛女，令人聞之鼻酸。火調人員稍早已經離開現場，據悉，疑似因為電線走火釀禍，但詳細原因還有待進一步調查。

▲▼台中大里火警，母女3人相擁遺體碳化。（圖／記者游瓊華翻攝）

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