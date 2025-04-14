還有鋒面！　「全台下3天」時間曝

記者陳俊宏／台北報導

還有鋒面！天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，周五至周末，各地將轉為局部短暫陣雨或雷雨的型態。

林孝儒指出，本周天氣相較於上周將穩定不少，預期今日起至周四，台灣附近的大氣環境相對穩定，且環境水氣偏少，各地多為晴時多雲的天氣型態，降雨機率也都偏低，僅以迎風面的東南部偶有地形降雨機會，但整體雨勢都不明顯。

林孝儒說，氣溫方面，白天各地仍偏熱，僅周二受東北風南下影響，高溫略有下滑，但整體感受仍偏溫暖，預測北部及東部高溫約26-29度，中南部高溫27-31度，局部內陸仍可能上看32-34度。

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▼周五起水氣增多。（圖／資料照／記者李毓康攝）



林孝儒分析，而各地夜裡低溫約15-20度，由於天氣相對較晴朗下，容易出現輻射冷卻效應，尤其使局部沿海空曠、近山平地等區域低溫情況會更加明顯，日夜溫差較大，提醒早出晚歸的朋友適時增添衣物，避免感冒著涼。

林孝儒表示，至於周五至周末，台灣天氣將出現些許變化，東北部至琉球海域將有低壓發展，鋒面可能向西南延伸至台灣附近，使得大氣轉趨不穩，環境水氣也將略增，各地將轉為局部短暫陣雨或雷雨的型態。

林孝儒指出，周末期間則有另一道鋒面自中國沿岸南下，各地再度有不穩定的可能，需留意短暫降雨或雷雨機會；不過，鋒面強度與實際影響範圍目前仍存在變數，預報不確定性高，建議有戶外活動規劃的朋友留意後續更新，隨時掌握最新天氣變化。