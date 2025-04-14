2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

▲2025珍愛羽球會內賽「麻吉里底隊」奪冠。（圖／李小艾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一群熱愛羽球人士，13日於內壢翼升羽球館自辦2025珍愛羽球會內賽，相互切磋球技並加強聯誼。珍愛羽球隊由美麗年輕的「珍姨」熱心領隊，她說，球隊成員多以軍公教人員為主，於每週六、日早晨進行球敘，為提升球技，並安排羽球教學課程，精進球技。

而安排的羽球教學課程，由專業教練指導，內容涵蓋基本動作修正與實戰策略訓練，讓有志精進的球友能夠在穩定練習中持續進步。「珍姨」熱心帶領球隊一步一腳印，今年邁入第5年，人數不斷增加，目前逾30名成員。

▲第二名：B隊(決戰0413隊)。（圖／李小艾提供）

成員中，最年輕的是一名國小五年級的小女生，身為學校羽球隊的一員，每週六清晨都跟著爸爸一同來參加球敘，展現超齡的球技與熱情。年紀最長的球友也已接近退休年齡，依舊活躍於球場之上，絲毫不輸年輕人。

▲2025珍愛羽球會內賽。（圖／李小艾提供）

至於球隊名稱由來，是「珍」與「愛」這兩個字，不僅代表對羽球運動的熱愛，更象徵彼此之間的珍視與情誼，珍惜每一次的球敘、每一次假日清晨的相聚與拼搏。「珍姨」指出，每一次球敘，看到許多球友天還沒亮就從遠處趕來，只為了在球場上揮灑汗水、打得淋漓盡致，這樣的熱情與堅持，正是珍愛羽球隊最動人的精神寫照。

2025年珍愛羽球隊413會內賽，競賽成績揭曉如下：

第一名：C隊(麻吉里底隊)

第二名：B隊(決戰0413隊)

第三名：A隊(樂活暢打隊)

第四名：D隊(羽你有約隊)

第五名：F隊(開心打球隊)

第六名：E隊(正義聯盟隊)