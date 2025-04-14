　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

▲2025珍愛羽球會內賽

▲2025珍愛羽球會內賽「麻吉里底隊」奪冠。（圖／李小艾提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園一群熱愛羽球人士，13日於內壢翼升羽球館自辦2025珍愛羽球會內賽，相互切磋球技並加強聯誼。珍愛羽球隊由美麗年輕的「珍姨」熱心領隊，她說，球隊成員多以軍公教人員為主，於每週六、日早晨進行球敘，為提升球技，並安排羽球教學課程，精進球技。

而安排的羽球教學課程，由專業教練指導，內容涵蓋基本動作修正與實戰策略訓練，讓有志精進的球友能夠在穩定練習中持續進步。「珍姨」熱心帶領球隊一步一腳印，今年邁入第5年，人數不斷增加，目前逾30名成員。

▲2025珍愛羽球會內賽

▲第二名：B隊(決戰0413隊)。（圖／李小艾提供）

成員中，最年輕的是一名國小五年級的小女生，身為學校羽球隊的一員，每週六清晨都跟著爸爸一同來參加球敘，展現超齡的球技與熱情。年紀最長的球友也已接近退休年齡，依舊活躍於球場之上，絲毫不輸年輕人。

▲2025珍愛羽球會內賽

▲2025珍愛羽球會內賽。（圖／李小艾提供）

至於球隊名稱由來，是「珍」與「愛」這兩個字，不僅代表對羽球運動的熱愛，更象徵彼此之間的珍視與情誼，珍惜每一次的球敘、每一次假日清晨的相聚與拼搏。「珍姨」指出，每一次球敘，看到許多球友天還沒亮就從遠處趕來，只為了在球場上揮灑汗水、打得淋漓盡致，這樣的熱情與堅持，正是珍愛羽球隊最動人的精神寫照。

2025年珍愛羽球隊413會內賽，競賽成績揭曉如下：
第一名：C隊(麻吉里底隊)
第二名：B隊(決戰0413隊)
第三名：A隊(樂活暢打隊)
第四名：D隊(羽你有約隊)
第五名：F隊(開心打球隊)
第六名：E隊(正義聯盟隊)

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
480 2 5875 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
噴汗不一定瘦更快！醫曝「1運動」燃脂最有效

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

守護在地教育！新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜取經：打造新北大巨蛋

新北三峽、石碇媽祖聖誕遶境　民政局長林耀長祈願市民平安

新北浴佛慶佛誕！共沐香湯祈祥和　副市長朱惕之為民祈福

新北響應地球日！YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

【超準時貓咪鬧鐘】連假每天準時7點叫醒奴才自己再躺回去睡

【雙贏】女總被男友摸大腿　順勢擠乳液讓他幫護膚

【戲精兒子】好啦～原諒你啦XD

#大甲媽 回家了！　車站前「密集人潮」現況曝

邊荷律講中文卡住　記者溫柔說「慢慢來～」

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

廢材變身水蓑衣實踐永續行動　台中文化局攜手特教生共創藝術

守護在地教育！新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜取經：打造新北大巨蛋

新北三峽、石碇媽祖聖誕遶境　民政局長林耀長祈願市民平安

新北浴佛慶佛誕！共沐香湯祈祥和　副市長朱惕之為民祈福

新北響應地球日！YouBike2.0E電輔車數量全國居冠

桃園加速公辦都更　中壢財神大樓擬5月中召開說明會

2025珍愛羽球會內賽　優勝成績揭曉「麻吉里底隊」奪冠

人民要當家台南宣講　黃國昌高呼「至少我們還有良心」!

星國企業家付2.3億離婚　6年後發現「兒子非親生」怒告前妻

醫師點名「脂肪肝」5大元凶　關鍵4招救援防肝癌

大甲媽1:13入廟安座「萬人伸手」大喊進喔！　顏清標：媽祖很靈

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

成大女助理走斑馬線「遭保時捷撞死」！他賠500萬換緩起訴

陸駕訓班爆女學員練車「把車開上樹」！官方調查結果大逆轉

美周記／BYREDO、BURBERRY新香報到　超越經典一聞就愛上

【保護珠珠寶貝】#李珠珢 返韓應援遇下雪　吉祥物暖心幫遮擋

地方熱門新聞

高雄山區土石流阻斷道路　15遊客受困七坑溫泉

桃園狂風暴雨！麥當勞店員鎖門畫面超驚險

台中文化局攜手特教生共創藝術

重返12強中華隊奪冠東蛋　侯友宜：打造新北大巨蛋

台南仁德區三甲八街民宅火警救出屋主疑有9貓罹難

新莊慈祐宮頒發獎助學金　152位學子受惠

崑山科大啟用南部首座電動車基地賴清德總統肯定綠能布局

戰車現身街頭疑「刁車」十軍團澄清

大雨狂灌中原爆災情！配電箱冒水、樹被吹斷

新北媽祖聖誕遶境　林耀長祈願市民平安

人民要當家台南宣講「至少我們還有良心」!　

快訊／台南北區文賢路牛排店驚傳火警

新北浴佛慶佛誕　副市長朱惕之為民祈福

電音迷請注意！　Alan Walker桃園4/26-27震撼演出

更多熱門

相關新聞

全中運高女地主林園高中進桌球準決賽

全中運高女地主林園高中進桌球準決賽

108年全國中等學校運動會桌球會內賽於9日提前在高雄市五甲國小體育館開打，首日進行高男、高女、國男、國女四組的七人五分制團體賽，各組晉級隊伍將於10日下午15時展開冠軍爭奪賽。而高女組地主林園高中與新北淡江高中已率先搶進準決賽之列。

中華混雙闖會內　李程配想撐久點

中華混雙闖會內　李程配想撐久點

關鍵字：

2025珍愛羽球隊會內賽

讀者迴響

熱門新聞

直擊／賴慧如二婚炸超兇雙球！　「證婚人曝光」半個演藝圈都來了

廣末涼子拘留所慘況曝光！

欠債跑路26年！李茂山藏身大陸

豁免清單曝光！周玉蔻：股市又要大爆發了

陸配「恩綺」回歸祖國13天不忍了：想要摧毀我

即／大甲媽就快到家！神轎前打架

他退保前「忽略1事」...百萬退休金沒了

快訊／8級強風來了　今降10℃「全台變天」6縣市大雨

鄭宗哲生涯第2度先發　挑戰大聯盟首戰

BLACKPINK Lisa科切拉辣爆了！　「臀貼男舞者下面狂搖」網看呆

川普笑台灣？事實查核中心：不是本人

賴慧如炸巨球二婚！　胡瓜脫口爆料新郎「超狂過人體力」內幕

黃小愛減肥成功「疑遭張藝影射靠切胃」

噴汗不一定瘦更快！醫曝「1運動」最燃脂　還能防失智

斗六工安悲劇！弟幫查管路與哥困死3米池

更多

最夯影音

更多

【被新生兒背叛】嫩嬰頻點頭告狀 聽外婆要教訓親媽超開心

歐陽妮妮擠完母奶　「倒進咖啡喝掉」

【看得到吃不到】貪吃貓狂揍飯碗感應蓋　餓到直接暴怒XD

當你什麼都不想做時 來聽崔珉豪精神喊話

Tiffany聊到狗　話匣子全開超可愛

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面