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卓榮泰保證不再依賴中國　「台灣站在世界這邊！沒有145％那邊」

▲▼民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）

▲民進黨人民是頭家政策宣講會台北場，行政院長卓榮泰致詞。（圖／記者李毓康攝）

記者陶本和／台北報導

行政院長卓榮泰13日傍晚出席民進黨舉辦的「人民是頭家」宣講活動時表示，台灣對中國依賴性佔比越來越低，已經是20年來最低，他保證會脫離中國，不再依賴中國。他認為，全世界主要國家都是10%基本稅率的時候，台灣就是站在世界的這一邊，沒有站在中國145%的那一邊。

卓榮泰表示，3日的清晨，他跟行政院副院長鄭麗君、談判代表楊珍妮政委與很多政府首長，大家緊盯電視，停止睡眠，希望過去準備的可以讓國人安心，但看到川普總統用一個計算公式，產生同樣的結果來對全世界，對台灣宣布32％關稅，心裡震撼是有的。

卓榮泰表示，清晨跟總統賴清德請示後，希望可以把過去準備的所有條件跟評估，給政院多一天時間，用一天時間從原來的試算中全部升級，升級到現在880億元，所以4日才宣布支持方案；結果沒過幾天的10日，美國政策又改變了，宣布暫緩90天，現在還有90天黃金時間，全世界只有中國145％關稅，其他主要國家都暫時實施10％。

卓榮泰指出，美國昨天再次宣布把電腦、智慧型手機、晶片等20項產品豁免關稅，這又是一次強心劑，讓我們站在有利的起跑點。他強調，為穩固國家發展，政府所有部門都不眠不休，見面第一句話都是「有睡覺嗎」彼此關心鼓勵跟打氣，用共同智慧跟計畫，設定出過去幾個月掌握的情勢，提出應該有的對應策略。

卓榮泰說，要積極應變、穩健交涉、讓政府部門有效率執行，這是面對美國關稅政策改變後，三項政府的基本態度。他指出，11日晚上，台美雙方的代表團，尤其我方代表團，帶著擬定的策略跟美方進行第一次視訊會議，正式談判已經啟動，大家應該安心。

卓榮泰指出，第一次視訊會議，會議中對於對等關稅、非關稅貿易障礙等多項議題充分交換意見，普遍認為有助於雙方推進互利互贏，對話與合作，會在這些基礎上爭取更好的時機，用充分內容跟美國展示，台灣願意成為世界一份子，關鍵經貿領先角色，台灣不會缺席，帶領世界繼續前進。

卓榮泰承諾，談判中會堅持爭取國家最大利益，維持產業在國際的競爭力，要讓人民安心。他說，世界局勢動盪之大，是前所未見的，不確定性非常高，但過去到現在都做好準備，做好方向也都是對的，去年選舉時候，大家選對的人，做對的事，都對了，現在在正確的道路上就位。

卓榮泰強調，過去在蔡英文帶領台灣8年，現在賴清德繼續民進黨執政，民進黨推動國家進步中心跟大腦，就在後面的民進黨中央黨部，就是民主象徵所在，賴清德第一任期中，延續蔡英文正確路線，走向南向、走向美國、走向世界，這才是台灣的未來。

卓榮泰說，這幾年來，對美國成長翻倍了，對南向國家成長超過六成，對歐洲出口增加五成，這時候對中國依賴性佔比越來越低，已經是20年來最低。他保證，對中國會越來越低，會脫離中國，不再依賴中國。

卓榮泰表示，賴清德上任之後宣示，經濟發展是首要主軸，所以台灣扮演起全球先進產業供應鏈關鍵角色，行政院在去年7月份，成立政院經濟發展委員會，匯集學者、實務界專家，去年10月，認為經濟工作脫離不了外交，所以成立經濟外交工作小組，還立刻針對美國大選變化，由鄭麗君主持，成立台美經貿專案小組。

卓榮泰說，這幾個月來，在賴清德指示下，擬定未來經貿策略，經濟體質越來越強韌，過去受到疫情侵襲，全球政經局勢變化，但台灣評比跟經濟發展還是領先，去年台灣經濟成長率是4.95%，再次是亞洲四小龍第一，這是因為國家主人選對的人，賴清德帶領大家走對的路，走出台灣人民未來重要里程碑。

卓榮泰認為，過去9年的努力下，台商離開中國依賴，全世界主要國家都是10%基本稅率的時候，台灣就是站在世界的這一邊，沒有站在中國145%的那一邊。

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