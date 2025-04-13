罷免傅崐萁快達標「這2字錯慘」要補簽　國民黨議員：連署白搭了

▲八炯拍影片道歉。（圖／翻攝自Threads／musiclin_1107）

記者曾筠淇／綜合報導

花蓮罷免團隊近日發現，部分連署書有格式錯誤的問題，而網紅八炯12日也向支持者致歉，並懇請花蓮在地居民前往連署站補簽，「出來罷免傅崐萁」。針對此事，國民黨桃園市議員詹江村則直呼，「花蓮的大罷免連署崩了！！崩了！！」

花蓮罷免團隊近日發現，部分連署書出現大量格式錯誤，「過多的連署單格式錯誤，令我們非常錯愕」，因此呼籲曾經參與二階連署的民眾能補簽。

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後來八炯則在Threads上發布影片，向支持者致歉，說現在雖距離門檻不遠，但發現不少連署單有格式錯誤的問題，由於現在並不是抓戰犯的時候，所以他代表團隊向民眾道歉，也懇請花蓮在地居民能補簽，「請再給花蓮罷免團隊一次機會，出來罷免傅崐萁。」期待能彌補錯誤，成功推進罷免行動。

民進黨立委沈伯洋也留言補充，這個格式問題是「『編號』兩個字跑掉」，因為位移得很多，所以會被認定有問題。其實這個就是之前印錯的事情，而花蓮的團隊當時也已經排除，只是不知為什麼後來又被混入到正確的格式中，「現在的我們就是盡全力把錯誤的格式搶救回來」。

對此，詹江村就在臉書上發文直呼「號外！！大號外！！花蓮的大罷免連署崩了！！崩了！！」八炯為格式不符合規定的事情道歉，代表在地居民的連署「都白搭」。詹江村更開酸，八炯團隊只是為了流量，「你以為他能成就什麼事？」