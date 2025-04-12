減輕家庭照顧壓力！花蓮成立7處支持服務據點　照顧者最佳夥伴

▲為了減輕家庭照顧者的壓力，花蓮縣衛生局推動長期照顧服務，設立7處家庭照顧者支持服務據點。（圖／花蓮衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了讓辛苦的家庭照顧者不再孤單並減輕家庭照顧者的壓力，花蓮縣衛生局積極推動長期照顧服務，設立7處家庭照顧者支持服務據點。期待透過家庭照顧者支持服務，照顧者不僅能減輕照顧負擔，還能提升生活品質，共同打造更友善的照護環境。

花蓮衛生局表示，家庭照顧者支持服務據點提供多項服務，包括個案服務、志工關懷訪視、諮詢服務、心理諮商及到宅照顧技巧指導等個別需求服務。

▲▼透過家庭照顧者支持服務，照顧者不僅能減輕照顧負擔，還能提升生活品質，打造更友善的照護環境。

衛生局朱家祥局長表示，截至113年12月底，花蓮縣衛生局已服務423名家庭照顧者，並轉介139人次接受心理諮商，協助434人次參加情緒支持團體，767人次參加長照知能訓練課程。透過服務的提供協助家庭照顧者規劃更合適的照顧方案，並指引如何善用社會資源，減少照顧的困難與負擔，順利度過照顧過程中的適應期或危機期。





朱家祥指出，在每一個家庭中，總有一群不為人知的英雄，他們默默扛起照顧重任，他們無私奉獻時間與精力，照顧失能、失智或身心障礙的親人，承擔著巨大的責任與壓力。然而，許多照顧者往往忽視自己的需求，缺乏必要的支持與資源。因此，家庭照顧者支持服務據點還提供情緒支持團體、照顧訓練課程、手足團體、照顧者與被照顧者共同參與活動，以及被照顧者的安全看護與陪伴等團體性服務。透過專業團隊的陪伴與指導，家庭照顧者不僅能提升照顧的質量，也能有效紓解壓力，讓他們在照顧過程中能夠保持身心健康。





設立7處家庭照顧者支持服務據點，社團法人台灣家庭照顧多元支持服務協會（服務區域秀林鄉、新城鄉、花蓮市）電話：03-8223685#212、社團法人中華民國士林靈糧堂社會福利協會（服務區域花蓮市）電話：03-8230833#20、佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院（服務區域吉安鄉）電話：03-8465157、0965327796、社團法人花蓮基督教女青年會（服務區域吉安鄉、壽豐鄉）電話：03-8345632、財團法人一粒麥子社會福利慈善事業基金會（服務區域鳳林鎮、光復鄉、豐濱鄉）電話：03-8704747#33、花蓮縣私立恒好居家長期照顧服務機構（服務區域瑞穗鄉、萬榮鄉）電話：03-8876889、0965-008-623、財團法人門諾社會福利慈善事業基金會（服務區域玉里鎮、富里鄉、卓溪鄉）電話：03-8980601#221。



有需求的家庭照顧者可以撥打1966長照服務專線進行申請，或向各鄉鎮市衛生所長照分站及家庭照顧者關懷專線0800-507272諮詢。