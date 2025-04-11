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iPhone 17模型機流出！鏡頭模組大改細節搶先看

▲iPhone 17模型機流出 。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

▲iPhone 17模型機流出 。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy，下同）

記者楊庭蒝／綜合報導

近期網路上關於iPhone 17系列新機外觀的洩漏消息不斷，掀起一波討論熱潮。知名科技YouTuber頻道Unbox Therapy率先公開了iPhone 17 Pro與iPhone 17 Pro Max的實體模型，這些模型據信是提供給配件廠商進行保護殼設計的參考樣品，展現了新機在設計上的多項重大變革，包括雙色背蓋、橫向相機模組以及更厚實的機身。

這次曝光的iPhone 17 Pro系列最引人注目的變化之一，是其背蓋採用的雙色設計。根據模型顯示，背蓋上半部圍繞相機模組的區域與下半部呈現明顯的材質或顏色差異，可能是玻璃與鋁合金的結合。這種設計不僅打破了蘋果近年來一體成型的背蓋風格，也讓新機在視覺上更具層次感。有分析認為，這種拼接設計可能是為了提升散熱效率、增強結構強度，或是適應新技術需求。

▲iPhone 17模型機流出 。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

另一項顯著改變是iPhone 17 Pro系列的相機模組，從過去的三角形排列調整為橫向布局，模組面積進一步擴大，並將閃光燈移至模組右側，與鏡頭分離。消息指出，這一改變主要是為了容納升級的望遠鏡頭，透過垂直排列增加感光元件面積，以提升進光量與拍攝表現。同時，LiDAR感測器的位置也因空間限制而調整，顯示蘋果在內部結構上的精心規劃。

此外，有傳聞稱iPhone 17 Pro系列的相機系統將全面升級，三顆鏡頭（廣角、超廣角、長焦）均支援4800萬像素，並新增8K錄影功能，前置相機也可能提升至2400萬像素。

▲iPhone 17模型機流出 。（圖／翻攝自YouTube／Unbox Therapy）

從模型測量數據來看，iPhone 17 Pro的中框厚度較前代增加約0.45mm，iPhone 17 Pro Max也呈現類似的厚實趨勢。這種設計可能與更大的電池容量、反向無線充電功能或新散熱系統有關。

除了實體模型，知名爆料者Sonny Dickson與MajinBu也分享了iPhone 17 Pro系列的保護殼設計圖，顯示相機模組的開孔面積創下新高，與橫向布局的傳聞吻合。配件廠商為了適應新設計，必須在保護殼上挖出更大的開孔，甚至考慮為閃光燈單獨開孔，這也間接證實了新機相機模組的重大變革。

在螢幕方面，有消息指出iPhone 17 Pro Max的動態島（Dynamic Island）可能略微縮小，提升螢幕顯示面積，但iPhone 17 Pro的動態島尺寸則保持不變。這一細微變化顯示蘋果在正面設計上的持續優化，但是否能滿足用戶期待，仍有待觀察。

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