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看房被冷眼！急診醫曝「牙醫＞醫學系」現象：高中生都懂選

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／Pixabay）

記者鄺郁庭／綜合報導

近日114學年大學申請入學第一階段篩選結果公布，兒童急診科醫師謝宗學就在粉專直嘆，「不會太意外，現在連高中生都知道該如何做選擇。」因為以成大、陽明交大、高醫等學校來看，「牙醫系」分數門檻都比「醫學系」高，令他感慨「醫療大環境不徹底改變，趨勢絕對不可能扭轉！」

謝宗學在粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」貼出一張截圖，只見上面列出今年114學測現象：

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今年114學測
→ 台大牙（只能掉國文）>台大醫（可以掉任何一科）
→ 成大牙59>成大醫58
→ 陽明牙58打平陽明醫58
→ 高醫牙57>高醫醫56
→ 中山牙57>中山醫56
→ 中國牙57>中國醫56
→ 真的牙大全了!!
→ 大概就剩北醫勉強撐著 但北醫醫牙去年指考同分

這令謝宗學直嘆不意外，連高中生都知道該怎麼做選擇。他提到，全民健保造就的醫療烏托邦，長期賤價看待救人救命的醫療行為，結局就是，越不受健保限制、有較多自費項目的行業或科別，較受高中生青睞。加上少子化讓兒科病人來源減少，醫療處置鮮少有自費項目，自然變成冷門科，甚至被視為賠錢貨。

謝宗學指出，當看到去醫美工作沒幾年的學弟妹，薪資水準遠超過大醫院兒科醫師時，令人忍不住質疑，「要拿什麼吸引年輕醫師加入需要輪值夜班、假日班、隨時on call，沒有生活品質的職涯？」

他認為，這跟醫德一點關係也沒有，每個人都有選擇過上更好生活的權利。但理想很美好，現實很骨感，「當看房時銷售人員聽到是醫院醫師後的冷眼相待，跟聽到是牙科或醫美醫師時的熱情反應，有多少人心中能完全沒有一點『感覺』？」

最後，謝宗學無奈反問，同樣是醫學系畢業，如果選擇救人的職涯，最後演變成「懲罰自己和懲罰家人」，還有多少人願意投入？若制度萬年不變，自然讓還有選擇權的人用腳投票、往更有利人生的方向前進，「今年學測趨勢是這樣，往後也是，醫療大環境不徹底改變，趨勢絕對不可能扭轉！」

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