回大本營！綠營高雄宣講轟在野亂砍總預算　現場湧超過6千民眾

▲海委會主委管碧玲。（圖／翻攝民進黨直播）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨今（29日）「人民是頭家」政策宣講會在高雄舉辦，回到綠營大本營，據統計，現場湧入超過6千位民眾，海委會主委管碧玲致詞時表示，即便在委員會也是藍白大於綠，委員會砍1530萬，代表海委會預算禁得起檢驗，到了院會卻被砍10億，連最基本的拋繩槍、救生背心、防彈頭盔都受影響，這是沒辦法退讓的數字。政委陳時中則指出，政府也編預算支持健保，健保費沒增加，用公務預算補貼讓健保能更好；現在醫護環境越來越差，人漸漸留不住，職業環境若不好，我們的健康怎麼可能好？所以當然要挺醫護。

民進黨今政策宣講會在高雄舉辦，包含行政院長卓榮泰、高雄市長陳其邁、政委陳時中、內政部長劉世芳、海委會主委管碧玲、立委邱議瑩、邱志偉、林岱樺、李昆澤、許智傑、賴瑞隆、黃捷、李柏毅、秘書長林右昌都出席。

管碧玲致詞時表示，海委會預算委員會審查時只砍1530萬、到了院會卻變10億，海委會每一分預算都實實在在用在刀口上，即便在委員會也是藍白大於綠，委員會砍1530萬，代表海委會預算禁得起檢驗，今年海委會預算確實增加53億，因為很多4年計畫都是在今年付款，包含船艇、實驗室跟廳舍，已經佔39億多，還有裝備更新跟添購，也需要10億。

管碧玲質疑，砍掉預算後，有8艘船無法歲修，救生裝備、特勤武器也被砍掉，連最基本的拋繩槍、救生背心、防彈頭盔都受影響，這些預算真的不能刪，海巡弟兄如果在海上遇到危險，防彈背心、頭盔為何可以砍？我真的捨不得，後來只能用其他預算補，兩艘預計今年交船的艦艇也只能延後交付，這是沒辦法退讓的數字，刪除的是海巡弟兄的安全保障。

管碧玲直言，當國際情勢明朗時，國內還有政黨指責執政黨破壞兩岸關係，甚至中國圍台軍演時，還組團去中國跟他們稱兄道弟，他們真的看不見敵人還是視而不見？如果在野黨去中國，那也不要緊，但至少跟這些領導人講一句話，拜託把軍機、軍艦、海警船收回去好不好？

陳時中則表示，賴清德提出健康台灣，預算都是要用在人民身上，但是有在野黨要動手腳，讓政府無法把事情做好。健康台灣編列癌症篩檢費用，先前是28億、現在是68億，防癌計畫編列85億，這些錢是讓大家檢查時用的，若把錢砍掉，大家就無法去做檢查，早期檢查早期治療，越早檢查出來就可以好好治療，還有全世界最好的健保，防癌預算、新增藥費每年要新編100億，這些都要錢、用在台灣人身上，這都是政府、人民的錢。

陳時中質疑，到底為何要砍這些預算？是為了什麼？要讓台灣更加不健康嗎？陳也提到，健保照顧人民健康現在30年，換大家來挺健保，讓健保越來越好，也編預算支持健保，健保費沒增加，用公務預算補貼讓健保能更好；現在醫護環境越來越差，人漸漸留不住，職業環境若不好，我們的健康怎麼可能好，所以當然要挺醫護。

對於總預算，陳時中強調，這是要給國家進步的錢與方針，不是一句話說「有史以來最高的預算」就可以不讓國家進步，更何況歲入遠高於歲出，所以台灣越來越有錢、經濟實力越來越好。但是我們用在每個人身上，投資社會讓大家減輕負擔。

