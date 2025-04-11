思樂冰「回歸買氣」不如預期　一票人曝主因：回不去了

▲7-11思樂冰。（圖／7-11提供）

圖、文／CTWANT

思樂冰可謂童年回憶，民眾敲碗的思樂冰在近年回歸，不過有網友觀察後表示，發現就算是炎熱天氣，在超商內和路上也很少見到人手一杯思樂冰，好奇思樂冰為何沒落了，引發眾人熱議，其中最多人點出致命傷就是定價。

這名網友在PTT八卦板發文表示，以前超商的思樂冰很受歡迎，很多學生都會喝，雖然小七一度收掉，不過近年捲土重來，但網友觀察後發現，就算是夏天，店內或是路上也很少見到有人買來喝，認為熱度不如過往，好奇思樂冰是否沒落了。

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原PO的貼文一曝光果然引起熱議，不少人表示，主要原因是價格過高，「太貴，以前一杯才多少錢」、「重點就賣太貴，明明成本超低，硬要賣那鬼價格」、「變超小杯還45塊」、「以前便宜，現在貴得嚇死人」、「超貴，以前大杯才20」、「以前便宜又大杯，現在相反」、「回到以前大杯價格就會很熱門了」。

此外，還有網友認為飲料市場大不同，如今的思樂冰不敵手搖飲，「現在路上手搖店多競爭口味多」、「選擇太多了啊，珍奶還比較好喝」、「以前手搖店沒那麼多，現在選擇太多了」、「吃幾次回憶後就不會想吃」、「現在選擇太多了，而且太甜」、「飲料冰品的選擇多了這麼多，自然淘汰而已」。

除此之外，還有網友認為，目前天氣還不夠熱，因此思樂冰還沒到熱銷時刻，「現在這種天氣，賣不好正常」、「去年還很少店有，今年夏天再看看」、「思樂冰就不死鳥，反而重量杯死了就死了」。

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