不爽川普加碼課稅！陸店家「對美客戶收104%服務費」

▲大陸店家對美客戶「收104%服務費」。（翻自X平台）

圖文鏡週刊

美國總統川普雖然在台灣時間今（10日）宣布對75國暫緩實施「對等關稅」90天，但強調「唯有中國例外」，更表示把中國的開徵稅率從104%加至125%。目前中國官方宣布，對美國課關稅84%，並強調「堅決反制、奉陪到底」，現在中國民間也有不少店家響應，紛紛掛出「對美國客戶加收104%服務稅」的布條。

目前中國官方對於川普關稅政策的態度，堅持「抗戰到底」，因此微博上也開始湧現反美的聲音，在民間也有不少店家開始掛上「對美國客戶加收104%服務稅」的布條或標語，顯示愛國之心。

中國官方強調，美國的「對等關稅」措施嚴重違反世貿組織規則，甚至直指這是美國對中國的「霸凌」。此外，中國還提升對美的旅遊警示，並提醒前往美國的中國留學生，近期選擇赴美相關州學習時，做好安全風險評估，增強防範意識。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）指出，他設想美國能與盟國形成「一個集團」，共同處理中國問題。貝森特還警告歐盟，不要尋求轉向中國而遠離美國，尤其是西班牙，因為西班牙目前幾乎是公然表態傾向和中國聯手合作，但貝森特也對西班牙直呼：「這無疑自斷命脈！」



更多鏡週刊報導

報復美國 中國商務部：對美所有進口商品關稅增至84%

不只125%關稅 美國預計將中國公司從美股市場剔除！中共大罵川普「吃錯藥」

川普最新宣布：暫停新關稅徵收90天 對中國「再加碼」開徵至125%