清明連假曾到「台南2景點」要注意！麻疹個案在傳染期間來過

▲確診麻疹個案在4月4日下午2時、4時曾至安平區安平老街、安南區鹿耳門天后宮。（示意圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台南市衛生局近日公布，一名外縣市麻疹確診病例足跡，該病患在清明節連假期間，曾到訪安平老街及鹿耳門天后宮。提醒若是有民眾出入上述場所，自主健康管理18天，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹症狀，儘速聯絡衛生局所安排就醫。

台南市衛生局表示，他們在9日接獲一名外縣市確診麻疹的個案，該病患在4月4日下午2時、4時曾至安平區安平老街、安南區鹿耳門天后宮。對此，衛生局提醒，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播，若市民朋友於4月4日曾出入前述場所，請自主健康管理18天。

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此外，若是有出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹症狀，儘速與衛生所聯絡，或撥打衛生局防疫專線06-2880180安排就醫。

衛生局也呼籲醫師提高警覺，加強詢問旅遊史、職業別、接觸史及是否有家族群聚等資料。若發現麻疹疑似個案，應立即通報，以利衛生單位加強監測健康情形，降低社區疫情風險。

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