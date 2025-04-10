人壽主管拋棄婚外情小三　她冒女兒名字狂寄黑函「我爸很髒」

▲人壽公司主管婚外情想分手，小三卻冒用正宮、子女名字發黑函。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

在人壽公司擔任主管的田姓男子，透過交友軟體認識陳姓女子後，雙方交往發展成婚外情，後來田男有意疏遠陳女，陳女不爽被甩，竟冒用田男老婆和兩個女兒的名字大寄黑函，聲稱「田私德有問題，身為老婆都受不了他，到處跟女業務拈花惹草」、「我爸很噁心外面找很多女人，連我媽都受不了了很髒」，田男發現黑函全是陳女所為，氣得提告，法院審理後，依成年人故意對兒童犯行使偽造準私文書罪判徒刑6月。

判決指出，田男和陳女是在2016年6月間經由交友軟體認識後，隔月就開始交往，後來兩人分手交惡，陳女不爽被甩，於是冒用田男老婆和兩個女兒的名字，從2020年底開始的近半年間，就寫信到人壽公司的「客戶服務－24小時電子信箱」，或者用自己在大學註冊的電子郵件帳號，在公司網頁上留言。

陳女冒用母女3人的名字指稱「田私德有問題，身為老婆都受不了他到處跟女業務拈花惹草」、「我爸很噁心外面找很多女人連我媽都受不了了很髒」、「我媽說我爸田是不負責任的孬種，敢外面偷吃亂搞，卻不敢面對負責任聽我媽說也讓好幾個女生拿掉小孩」，企圖讓田男身敗名裂。

陳女後來也傳訊息給田男，恐嚇說「不回我，又要逼我打去公司找你嗎」、「反正我只會用一些爛招逼你而已，覺得還蠻好用」、「我會開始宣傳你的垃圾行為」、「我要報復你」，讓田男不堪其擾，只好報警提告。

法院審理時，陳女雖坦承那些黑函都是她寄的，但辯稱都是田男老婆和女兒授權給她發的，她只是轉述她們的說法而已，法官根據相關事證認定陳女犯行明確，依成年人故意對兒童犯行使偽造準私文書罪，處有期徒刑6月，恐嚇危害安全罪部分處拘役50日，得易科罰金，全案可上訴。