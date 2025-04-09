7-11「HUNTER X 三麗鷗」聯名！Kitty、酷洛米穿雨靴20款周邊開賣

▲7-11首度推出「HUNTERx三麗鷗」周邊快閃購。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／綜合報導

7-11跨界聯名再+1！英國百年製靴品牌「HUNTER」與「三麗鷗」聯盟，將經典不敗的Hello Kitty、爆紅的KUROMI，穿上HUNTER雨靴或雨衣，開發超過20款周邊，從旅行、外出、居家、3C都有，4月16日下午3點起全台門市快閃購，最低199元起就能帶走。

▲7-11首度與百年品牌HUNTER合作，讓Hello Kitty、KUROMI，穿上HUNTER經典雨靴、雨衣。（圖／記者林育綾攝）

7-ELEVEN 持續創新跨海合作模式，首度與深受英國皇家青睞的百年製靴品牌HUNTER合作，更與超強萌友三麗鷗再度同盟，讓Hello Kitty、KUROMI兩大人氣IP，穿上HUNTER經典雨靴、雨衣，打造全球首見的HUNTER x三麗鷗翻玩風格，快閃加價購199元到1699元。

▲「立體公仔鑰匙圈」開發6款設計，隨機出貨。（圖／記者林育綾攝）

其中「立體公仔鑰匙圈」開發6款設計，隨機出貨，考驗粉絲人品爆棚指數。「雨鞋造型零錢包」則完美復刻縮小HUNTER經典雨鞋，結合Hello Kitty、KUROMI的大頭設計，不但能當吊飾還能當作實用零錢包，可說粉絲必收。

▲▼「雨鞋造型零錢包」完美復刻縮小HUNTER經典雨鞋，能當吊飾也能當零錢包。（圖／記者林育綾攝）

居家小物有「立體公仔路燈手機座」，讓Hello Kitty、KUROMI穿上HUNTER雨衣、雨鞋的立體造型公仔，打開小夜燈溫暖粉絲的心，為玄關、房間增添儀式感。布置大推「30公分搪膠存錢筒」，打造舒眠空間還有「天絲涼被」、「天絲床包」可收。

▲▼多款辦公小幫手周邊。（圖／記者林育綾攝）

辦公小幫手還有「真無線藍牙耳機」、「藍牙雙模無線鍵盤」、「藍牙滑鼠」、「立體護腕墊」、「計算機」等實用配件。

▲行李束帶、後背包等。（圖／記者林育綾攝）

旅行或外出特別開發使用防潑水材質開發設計的「雙肩後背包」、「兩用隨身包」、「時尚風雨衣」，還有「雙面漁夫帽」、「20吋行李箱」、「立體公仔保溫杯」等超實用的出遊必備單品。

▲「HUNTER x三麗鷗」夢幻聯名20款周邊商品，最低199元入手。（圖／記者林育綾攝）

「HUNTER x三麗鷗」夢幻聯名20款周邊商品，全系列加價購最低只要199元就可入手，4月16日下午3點就近在全台7-11門市快閃購，粉絲可直接到門市櫃台結帳預購。

●全家X玩具總動員

全家便利商店近來再度推出「盲盒系」餐盒，此次結合玩具總動員30周年紀念，一次推出多款聯名商品。首推兩款玩具總動員系列聯名餐盒，其一以三眼怪造型封膜，搭配青醬起司燴飯做為主食，而副餐則是有肉汁馬鈴薯泥、炸香雞堡及多種配菜，同時搭配一份彩繪餅乾，每盒都有機會抽到玩具總動員角色貼紙、造型吊飾、票卡夾、超萌餐具（隨機4選1），售價149元。

▲全家與玩具總動員聯名，推出「盲盒系」餐盒、鮮食、周邊。（圖／業者提供）

另一款壽司餐盒，內含紅醬玉米與白醬蘑菇兩種口味的飯捲，當正餐、點心都適合，同時也會隨機贈送玩具總動員角色貼紙、造型吊飾或票卡夾（隨機3選1），售價89元，兩款餐盒的贈品造型皆不同，連吃飯都有滿滿驚喜感。



全家同步推出「火腿豬黃金玉米飯糰」可愛度十足，售價39元，還有「熊抱哥草莓風味泡芙」，以淡粉色泡芙皮，加上一層白色巧克力點綴，搭配外包裝就像是熊抱哥一樣，內餡灌入自製的草莓卡士達，酸甜濃郁，售價45元。

▲全家與玩具總動員聯名推出鮮食，還能加購盲盒公仔。（圖／業者提供）

玩具總動員粉絲也可把握加價購活動，凡購買任一款玩具總動員系列鮮食商品，加價149元就能獲得限量盲盒公仔，此次以「夾娃娃機」為主題設計，共有7款玩具總動員角色，除了可與娃娃機搭配，也可自由拆解，是桌上最療癒的擺飾。