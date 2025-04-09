台灣夫妻緬甸行善　強震搖倒飯店天人永隔

▲緬甸曼德勒的長城飯店在強震中倒塌，搜救隊全力救援。（圖／鏡週刊提供，下圖）

圖、文／鏡週刊

緬甸台商總會會長羅振華表示，目前可掌握到的緬甸台商人數約1千多人，主要集中在仰光，多半從事鞋業、紡織業、電子業，曼德勒台商較少，有些是在台灣留學過的華人，多半從事翡翠及珠寶貿易，這次強震，台商們都很幸運，沒有任何死傷，但1名台灣女遊客不幸罹難。

地震當時，1對台籍林姓夫妻正好在曼德勒，他們住的長城飯店應聲倒塌，林先生靠近出入口，成功逃出，但林太太未能及時脫困，慌忙逃出的林先生沒帶任何物品，在極度崩潰的狀態下與外界失聯。羅振華說，林先生與妻子是參加1個9人緬甸團體旅遊，行程結束後，他們因為還要赴孤兒院捐贈物資，所以多留幾天，原本住在寺廟，但不好意思打擾出家人，因此改住飯店，卻遇上劫難。

▲台籍林姓夫妻（中間白衣者）入住長城飯店遇到強震，林妻（左2）不幸身亡。

羅振華說，林先生的兒子得知地震消息後，擔心父母安危，所以向台灣駐緬甸辦事處求助，辦事處再請台商總會幫忙，當時總會理事趙德剛好在曼德勒，便立刻偕同僑委會駐當地的組長林冠宏趕往現場，最後成功找到林先生，但多組搜救隊深入探測後，確認該處已無任何生命跡象，證實林太太不幸罹難，趙德仁及林冠宏將等遺體搬出後，協助家屬處理後事，並盡速將林太太的骨灰運回台灣。

此外，羅振華也提供一段受災家屬4月1日的語音留言，受災家屬的阿姨同樣受困在長城飯店，她在留言中說：「我們受不了了，因為全部都是屍體，氣溫40度，大家都臭到受不了了，但又沒有辦法離開，因為從中午到晚上一直要在那邊守，剛剛最後一批搜救隊用最新的儀器測過，說沒有生還的奇蹟了，所以我們要離開了，我今晚跟林先生會住在廟裡，因為酒店沒電，而且變成危樓了！」

「目前仰光的台商已經動員許多人運送物資，因為曼德勒機場塔台倒塌，所以只能靠開車運送，但沿途路面毀損嚴重，原本仰光到曼德勒開車約6到7小時，如今得開12小時才會到！」羅振華說，外界初期捐贈的物資主要是水與乾糧，但現在比較缺的是醫療資源，例如口罩、屍袋，因為災區遍地都是屍體，災區的危險不僅來自餘震，更包括霍亂、登革熱等傳染疾病。

▲台灣慈濟基金會與國際組織合作，將物資送到災民手中。

另1位在仰光從事建築業10多年的台商朱先生表示，地震當下，他在1間餐廳吃午飯，雖然距離震央很遠，但是依舊天搖地動。他餘悸猶存地說：「我本來以為只是搖一下，但過了好幾分鐘還在晃，後來看報導得知曼德勒非常慘，所以投入賑災，目前已送了1千5百人份的水、泡麵、乾糧，後續會看需要再補給。」

朱先生還說，因台灣地震頻繁，台商很有經驗，在緬甸也會教育員工：「地震來時不要慌，該找掩護就找掩護，能跑就趕快跑！」朱先生及羅振華也異口同聲地表示，台灣救災能力很強，若台灣救援隊能進入緬甸，一定會有很大幫助。



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