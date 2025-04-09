　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

台灣夫妻緬甸行善　強震搖倒飯店天人永隔

緬甸曼德勒的長城飯店在強震中倒塌，搜救隊全力救援。（台商總會提供）

▲緬甸曼德勒的長城飯店在強震中倒塌，搜救隊全力救援。（圖／鏡週刊提供，下圖）

圖、文／鏡週刊

緬甸台商總會會長羅振華表示，目前可掌握到的緬甸台商人數約1千多人，主要集中在仰光，多半從事鞋業、紡織業、電子業，曼德勒台商較少，有些是在台灣留學過的華人，多半從事翡翠及珠寶貿易，這次強震，台商們都很幸運，沒有任何死傷，但1名台灣女遊客不幸罹難。

地震當時，1對台籍林姓夫妻正好在曼德勒，他們住的長城飯店應聲倒塌，林先生靠近出入口，成功逃出，但林太太未能及時脫困，慌忙逃出的林先生沒帶任何物品，在極度崩潰的狀態下與外界失聯。羅振華說，林先生與妻子是參加1個9人緬甸團體旅遊，行程結束後，他們因為還要赴孤兒院捐贈物資，所以多留幾天，原本住在寺廟，但不好意思打擾出家人，因此改住飯店，卻遇上劫難。

台籍林姓夫妻（中間白衣者）入住長城飯店遇到強震，林妻（左2）不幸身亡。（台商總會提供）

▲台籍林姓夫妻（中間白衣者）入住長城飯店遇到強震，林妻（左2）不幸身亡。

羅振華說，林先生的兒子得知地震消息後，擔心父母安危，所以向台灣駐緬甸辦事處求助，辦事處再請台商總會幫忙，當時總會理事趙德剛好在曼德勒，便立刻偕同僑委會駐當地的組長林冠宏趕往現場，最後成功找到林先生，但多組搜救隊深入探測後，確認該處已無任何生命跡象，證實林太太不幸罹難，趙德仁及林冠宏將等遺體搬出後，協助家屬處理後事，並盡速將林太太的骨灰運回台灣。

此外，羅振華也提供一段受災家屬4月1日的語音留言，受災家屬的阿姨同樣受困在長城飯店，她在留言中說：「我們受不了了，因為全部都是屍體，氣溫40度，大家都臭到受不了了，但又沒有辦法離開，因為從中午到晚上一直要在那邊守，剛剛最後一批搜救隊用最新的儀器測過，說沒有生還的奇蹟了，所以我們要離開了，我今晚跟林先生會住在廟裡，因為酒店沒電，而且變成危樓了！」

「目前仰光的台商已經動員許多人運送物資，因為曼德勒機場塔台倒塌，所以只能靠開車運送，但沿途路面毀損嚴重，原本仰光到曼德勒開車約6到7小時，如今得開12小時才會到！」羅振華說，外界初期捐贈的物資主要是水與乾糧，但現在比較缺的是醫療資源，例如口罩、屍袋，因為災區遍地都是屍體，災區的危險不僅來自餘震，更包括霍亂、登革熱等傳染疾病。

台灣慈濟基金會與國際組織合作，將物資送到災民手中。（慈濟基金會提供）

▲台灣慈濟基金會與國際組織合作，將物資送到災民手中。

另1位在仰光從事建築業10多年的台商朱先生表示，地震當下，他在1間餐廳吃午飯，雖然距離震央很遠，但是依舊天搖地動。他餘悸猶存地說：「我本來以為只是搖一下，但過了好幾分鐘還在晃，後來看報導得知曼德勒非常慘，所以投入賑災，目前已送了1千5百人份的水、泡麵、乾糧，後續會看需要再補給。」

朱先生還說，因台灣地震頻繁，台商很有經驗，在緬甸也會教育員工：「地震來時不要慌，該找掩護就找掩護，能跑就趕快跑！」朱先生及羅振華也異口同聲地表示，台灣救災能力很強，若台灣救援隊能進入緬甸，一定會有很大幫助。


更多鏡週刊報導
【緬甸煉獄實錄3】緬建築工人月薪竟僅16元新台幣　強震重創經濟扼殺生路

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
609 1 7411 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌
NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理
桃園女被灌醉遭「麥克風塞下體」　女錄影不救還外流
獨／麥當勞少女遭性侵亡　狼主管全身而退關鍵原因曝光
女兒發現父親在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸正與小三「沖泥沙」
快訊／33歲愛女離世　梁振英今晨發聲：走得很突然
打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

川普稱南韓為「撈錢機器」！要求分攤高額軍費　韓派部長赴美協商

川普駁關稅戰衝擊經濟　稱美國每天靠關稅賺進663億元

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

台灣夫妻緬甸行善　強震搖倒飯店天人永隔

美俄預計4／10會談！商議兩國大使館恢復運作　不討論烏克蘭

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

美將收中國104％關稅！美股開盤飆千點後翻黑　標普跌破5000點

晶片出現在華為最強AI處理器內　路透：台積電可能遭美罰款330億

烏軍俘虜2名替俄作戰的中國人！澤倫斯基曝戰俘影片　要求中方解釋

嗨到一半屋頂塌了...多明尼加夜店至少18死　名單驚傳「省長罹難」

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

GD：李洙赫你到底要不要唱～　錄音室上演真實好友鬥嘴

【1人1碗】阿嬤出招想多拿試吃！老闆無奈攔不住

【誰也不讓誰】2車匯入匝道併排行駛險釀碰撞

【原來是鋼琴高手！】在工地見廢棄鋼琴她現場大秀琴藝超驚豔

台女狂搖 #櫻花樹 拍美照！他看傻：日本人都制止了

川普稱南韓為「撈錢機器」！要求分攤高額軍費　韓派部長赴美協商

川普駁關稅戰衝擊經濟　稱美國每天靠關稅賺進663億元

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

台灣夫妻緬甸行善　強震搖倒飯店天人永隔

美俄預計4／10會談！商議兩國大使館恢復運作　不討論烏克蘭

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

美將收中國104％關稅！美股開盤飆千點後翻黑　標普跌破5000點

晶片出現在華為最強AI處理器內　路透：台積電可能遭美罰款330億

烏軍俘虜2名替俄作戰的中國人！澤倫斯基曝戰俘影片　要求中方解釋

嗨到一半屋頂塌了...多明尼加夜店至少18死　名單驚傳「省長罹難」

川普稱南韓為「撈錢機器」！要求分攤高額軍費　韓派部長赴美協商

梁振英33歲愛女猝逝　生前風格獨特曾當眾呼媽巴掌

賴慧如世紀大婚倒數5天！　「絕美婚紗照」首曝光太夢幻

小孟老師／4月9日星座運勢　雙魚座3運旺

等待20年！市政路5月通車　房市紅利驚喜包來了

鋒面今深夜襲　「2波劇變」時間曝

新光三越氣爆原因大逆轉　瓦斯總開關沒關、感知器拆除

NBA季末震撼彈！金塊同時開除471勝冠軍教頭和總經理

騙光阿嬤養老金「失智阿公也不放過」　車手被判賠887.4萬

師父斷言：妳40多歲會死於大出血！　結果「只算對8成」

【結束遠距離】英國豔遇以為是真的再見了結果...她抽中打工度假簽證

國際熱門新聞

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

路透：台積電恐遭美罰款330億元

即／5.6地震沖繩同時搖晃　日本未偵測海嘯

打臉川普！　雷根38年前早示警關稅戰最慘結局：看似愛國實則危險

川普關稅核心是台灣　專家：中國侵台後果更慘

白宮證實：對中國加徵關稅達104%　4／9準時生效

烏俘虜2名替俄作戰的中國人　要求中方解釋

川普關稅計算灌水4倍！美智庫：台日韓僅10%

川普宣布：美國防預算達1兆美元

台灣6月前甩掉關稅？國際賭盤一度登頂

台灣夫妻緬甸行善　強震搖倒飯店天人永隔

川普貿易顧問保證「道瓊衝上5萬點」：絕對不會有經濟衰退

越南承諾「採購美產品」　延後46%關稅

更多熱門

相關新聞

蔣萬安市府螺絲鬆出包　世壯運前急換將

蔣萬安市府螺絲鬆出包　世壯運前急換將

台北市長蔣萬安上任2年多，5月將與新北市府共同主辦「2025世界壯年運動會」，是蔣任內首個大型國際級綜合賽事。但賽事登場前2個月，蔣市府卻無預警進行小內閣改組，包括體育局長在內等6局處首長異動，本刊調查，市府團隊浮現橫向溝通失靈、高層無法掌握局處動向，甚至處理國際事務狀況頻傳，市府急拆3大地雷，正是這波陣前換將的關鍵。

吵20多年　瑪丹娜與艾爾頓強和解

吵20多年　瑪丹娜與艾爾頓強和解

台股爆量反轉訊號浮現？專家曝3大觀察重點

台股爆量反轉訊號浮現？專家曝3大觀察重點

關稅風暴　達人曝不如買美債原因

關稅風暴　達人曝不如買美債原因

進白宮！山本由伸疑臭臉引熱議

進白宮！山本由伸疑臭臉引熱議

關鍵字：

鏡週刊緬甸強震

讀者迴響

熱門新聞

男友「吸太大力」出事！嫩妹親熱一半中風倒地

明天午後鋒面報到　雨勢「由北往南」炸全台

川普證實通話韓悳洙　美韓有望達成協議

白宮將收中國104％關稅　美股開盤飆千點後翻黑

黑天鵝經理人：美股將崩盤80％

Jennie「上半身全光」只遮兩點

路透：台積電恐遭美罰款330億元

快訊／23:26台灣東部海域規模5.9「極淺層地震」　最大震度3級

女友陪同上班還發生墜樓意外　陽明海運呼籲員工善用員工心理支持方案

女兒發現父在摩鐵　攜母衝現場撞破！老爸與小三沖泥沙

58歲美魔女涉詐欺！　臉書、IG一夜被停權崩潰

6.4萬股民注意！2檔交不出財報　最快11／18淪壁紙

快訊／前特首梁振英女兒梁齊昕猝逝　得年33歲

花10年打造「橋下小人國」　大里阿公卻不再去！

38歲陸「遊戲實況主」尿毒症過世…網震驚

更多

最夯影音

更多

【是誰的假睫毛？】男友被問到露出痛苦面具XD

花10年打造 #大里溪橋下小人國 ！景點遭破壞...阿公不敢再去 #台中

【猴友誼】男意外跟獼猴成為朋友 牠爬上肩幫抓蝨畫面超有愛～

許允樂遭長期抹黑「崩潰到胃出血」　張兆志怒揭主謀「是30年好友的老婆」

【自己都聽不下去】李多慧中文教唱應援曲　突笑場自虧：好難聽

熱門快報

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

防詐最前線！行動刻不容緩

防詐最前線！行動刻不容緩

2025 ETtoday斥詐風雲論壇 4/17 盛大舉行，串連政府x企業，聯手E網打盡詐騙陷阱！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面