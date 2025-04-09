蔣萬安市府螺絲鬆出包　世壯運前急換將

▲蔣萬安啟動任內最大幅度小內閣改組，大有提前備戰2026連任之意。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北市長蔣萬安上任2年多，5月將與新北市府共同主辦「2025世界壯年運動會」，是蔣任內首個大型國際級綜合賽事。但賽事登場前2個月，蔣市府卻無預警進行小內閣改組，包括體育局長在內等6局處首長異動，本刊調查，市府團隊浮現橫向溝通失靈、高層無法掌握局處動向，甚至處理國際事務狀況頻傳，市府急拆3大地雷，正是這波陣前換將的關鍵。

▲北市府突襲勞檢藍委葉元之，消息一出引發藍營內部不滿情緒。

面對外界質疑世壯運在即，作為主責的體育局、肩負城市觀光行銷重任的觀傳局等首長都被撤換，陣前換將引起各方揣測，蔣萬安則低調表示，大家都全力以赴，「世壯運是北市府共同的事」，讓賽事順利成功。

蔣萬安回應看似雲淡風輕，但其實這波改組暗藏玄機，知情人士透露，對比新北市全局處卯起來，通力合作宣傳世壯運，北市較像單兵作戰，「相關單位要說一動、才做一動。」蔣當然點滴在心頭。

▲新任勞動局長王秋冬歷任多個局處長，內部形容他是「救火隊」。

本刊調查，從世壯運啟動籌備以來，北市、新北兩市一再磨合，但北市府內部橫向聯繫頻頻凸槌，像是某場商討開閉幕流程的會議上，廠商現場反映，指責北市府在部分早該確認的環節，卻仍未拍板定案，北市局處代表旋即反擊，引來廠商大翻白眼，爭論聲音甚至愈來愈大，同樣與會的新北局處代表見狀扮演和事佬急打圓場，最終才平息風波。

▲民政系統出身的游竹萍接掌體育局，料將深入里鄰宣傳世壯運。

另方面，侯友宜、新北市府官方社群平台早在農曆年前後，就全數換成世壯運主視覺，市府大門、府內所有公務車，以及人流眾多的板橋車站連通道燈箱等隨處可見相關宣傳，讓蔣萬安深感自家宣傳力道不足，通令所有局處檢討。

▲33歲記者余祥就任觀傳局長，被寄望以創新手法行銷台北。

由於團隊問題接連浮現，高層快刀斬亂麻，拍板蔣萬安任內最大幅度小內閣改組，被解讀替2026連任做準備。不具名藍營議員觀察，被認為是蔣決策核心之一的殷瑋，從青年局長轉任管考各局處業務與政策執行成效的研考會，顯然想更大程度地貫徹蔣萬安對市政的意志。

另有議員指出，世大運進入倒數階段，賽事規劃大抵完成，接下來要宣傳需各局處、里長系統合作，因此新任體育局長找來接地氣、民政體系出身的原勞動局副局長游竹萍出任，用意不言可喻；同時，觀傳局長延攬媒體出身、8年級生余祥，連帶發言體系大量晉用年輕人，團隊平均年齡約30歲，向來穩健保守的蔣出招，預料接下來市政成績會找出更多亮點。



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