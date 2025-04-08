快訊／小心！貢寮台2線米酒、碎玻璃灑滿地　單線通行中

記者郭世賢、黃資真／新北報導

新北市貢寮區台2線86.2公里處、宜蘭往基隆方向今(8日)上午10時38分發生一起事故，27歲馬姓男子駕駛滿載箱裝米酒瓶的大貨車，因綑綁不實，行經該處時全翻落，滿地碎玻璃與米酒，佔據往基隆方向車道，目前由3名員警指揮管制單線雙向通行中。

▲台2線86.2公里處大貨車載運米酒，灑落一地。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



另警方將依違反《交通道路處罰條例》第30條1項2款所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，開罰3000元以上1萬8000元以下罰緩。