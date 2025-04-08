對美談判進度？　卓榮泰：3日前已有代表在美談！請給多點時間

▲行政院長卓榮泰赴立法院報告與備詢。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

面對美國川普關稅戰，有關我國政府的談判進度，行政院長卓榮泰8日赴立法院備詢前受訪時表示，會在可以的時間，提出詳細的內容，但內容現在只能在談判中跟對方（美方）表示，目前無法向外界說明；他也透露，談判是持續進行的，而且3日美方宣布新政策前，就已經有代表在美方溝通，他向國人表示，請給多一點時間，爭取適當時間，有完善計畫跟人選可以做正面交涉。

卓榮泰受訪時首先表示，有關大家關心美國關稅對國家造成的衝擊，美國宣佈新制度後，4月3日當天，行政院就已經向總統府提報初步計畫跟想法，而府院也做了很多工作安排。

有關談判的進度，卓榮泰表示，談判牽涉對外事務，當然是以既有管道做多方聯繫，目前跟美方要求談判眾多國家中，台灣是其一，會選擇可以的時間，用詳細內容提出總統談判構想，這些都是經過團隊專業跟深入規劃，內容現在只能在談判過程中跟對方表示，談判時機跟內容，現在還無法向外界說明。

不過，卓榮泰強調，談判是持續在進行的，而且4月3日之前，就已經有相關代表在美方進行溝通。他向國人表示，請給多一點時間，希望可以爭取適當時間，有完善計畫跟人選可以做正面交涉。