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7種居家害蟲恐致命！蟑螂帶菌、白蟻毀屋　教授曝防治關鍵

▲▼打蟑螂,小強。（示意圖／記者李佳蓉攝）

▲家中害蟲打不完令人困擾。（示意圖／記者李佳蓉攝）

生活中心／台北報導

蟑螂、螞蟻和蚊子等都是家中常見昆蟲，學者表示，有些蟲類出現在家裡千萬要提高警覺，牠們可能會帶來疾病、引過敏甚至破壞房屋結構，一定要謹慎面對。

根據《三立新聞網》報導，中興大學農業暨自然資源學院副院長、昆蟲系教授黃紹毅指出，蟑螂、蚊子、跳蚤、塵蟎、白蟻、米象與臭蟲等，可歸類為「害蟲」，對人類健康和生活有負面影響。

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黃紹毅舉例，像是米象會污染糧食，建議日常用密封方式存放糧食，塵蟎容易引發呼吸道疾病，應定期清洗床單和枕頭套等。

他也提出以下處理方式，方便民眾防治蟲害：

害蟲 可能引起的問題 預防方式
蟑螂 攜帶病菌、可能引起過敏 清理食物殘渣、使用毒餌
蚊子 可能傳播登革熱、日本腦炎 減少積水、使用防蚊設備
跳蚤 引起皮膚過敏、攜帶病菌 定期清潔寵物、以吸塵器清潔住家
塵蟎 引起過敏、氣喘 定期清洗床單、枕頭套和除濕
白蟻 破壞房屋、家具結構 定期檢查木材、使用藥劑
米象、穀螟 汙染糧食 密封存放糧食，使用冷凍殺蟲法
臭蟲 咬人吸血，引發皮膚紅腫 定期更換床單，使用熱風處理

環境部也針對蟑螂、蚊子、塵蟎、白蟻等害蟲，也有防治建議。

環境部表示，防治蟑螂，住家內外避免堆積雜物，地面、桌椅保持清潔，不留食物殘屑，垃圾必須密封加蓋，並儘速清運。

防治蚊繩，住家可設置紗窗、紗門，睡覺時應使用蚊帳。環境部也建議，夜間若有蚊蟲滋擾，可於暗角或陰暗處放置捕蚊燈，此外任何積水處都應加以處理，如排水、施藥或放養魚類。

環境部表示，蟎的分泌物、排泄會引起過敏體質者的過敏性哮喘、過敏性鼻炎、過敏性皮膚炎、慢性蕁麻疹，若直接叮咬人和動物，也會使被叮咬者的皮膚局部發疹。環境部建議，經常用吸塵器維持家中清潔，並保持家具、地毯、窗簾乾燥，定期清洗枕套與床單並曝曬。

白蟻也是常見破壞家具、書籍甚至是房屋的害蟲。環境部建議，經常檢視書櫃，發現可疑隧道或蟻泥時就要動手防治，以免擴大危害，木造家具如被侵害，應考慮更新，徹底消滅白蟻後才可丟棄。

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