日本餐廳貼「外語能力圖」2語言0％！　一票人狂笑：好誠實

▲一名香港網友到日本旅遊時，發現一間店家的店門口，貼出一張「外語能力圖」（示意圖／Pixabay）

文／CTWANT

因為日本有許多觀光客，因此到日本旅遊時，都會發現有些餐廳都會準備中英文菜單。不過，日前一名香港網友到日本旅遊時，發現一間店家的店門口，貼出一張「外語能力圖」，其中中文和韓文能力都是0%，英文只會5%，貼文一出立刻引起網友熱議。

一名香港網友近日在Threads上發文，表示他到日本旅遊，想要吃東西的時候真的溝通不了。文中他也貼出一張照片，照片中是一家日本餐廳，製作了一張「外語能力」的長條圖。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而在長條圖中，可以看到日文的程度是100%；再來是英文，程度低至5%；中文和韓文則是併列第三，語言程度都是0%，其他地區語言也一樣是0%。不過，店家的展示櫃及店內標語都附有中、英、日、韓文版本，仍然對顧客相當貼心。

貼文一出也引發網友討論，紛紛留言表示「怎麼會有店家那麼誠實的」、「這張紙超可愛的」、「他沒寫身體語言是多少％哈哈哈哈哈」、「他們英文那5％當0就可以了！哈哈」、「店裡貼這張東西出來很不錯了，代表起碼他還會做遊客生意」。

延伸閱讀

▸ 不能用氣炸鍋處理爆米花 專家：沒弄好會起火

▸ 洗衣前浸泡能去除污垢？ 專家示警：細菌恐萬倍成長

▸ 原始連結