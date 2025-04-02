上傳未成年私密片到Fans17賺17萬　高雄男獲緩刑+繳庫10萬

▲「FANS 17」網站因涉嫌誘騙未成年少女拍不雅片遭檢警偵辦，目前已遭封網。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名洪姓男子透過通訊軟體Telegram從網路上的群組，下載多部未成年少女的私密影片後，再到「Fans17」網站申請帳號並打廣告，供網站其他會員付費下載觀賞，檢、警偵辦後發現洪男獲利17萬3250元，偵結將他起訴，法院審理後，依違反兒童及少年性剝削條例判處洪男徒刑1年6月，緩刑5年，並支付國庫支10萬元。

判決指出，洪男是自2023年7月起至2024年9月間，透過Telegram群組「V4」、「V578」、「小學同學會」等群組，取得大量未成年性影像，再以暱稱「內內的小秘書」將影片上傳至私密社團「內內的小秘密」、「內內的青春ㄟ肉體」，並在Fans17平台宣傳，吸引會員付費訂閱以獲取連結，不法所得達17萬3250元。

檢、警是在偵辦Fans17平台涉嫌誘騙未成年少女拍攝不雅片案件時，另案偵辦洪男，檢警在洪男位於高雄鳳山的住處搜索，查扣手機、平板等作案工具，並將他移送法辦。阿國在偵訊及審判過程中均認罪，其妻子證詞亦與案情相符，法院依據Fans17網頁截圖、通聯紀錄、銀行金流等證據，認定阿國犯行明確。

高雄地院法官審酌阿國無前科且坦承犯行，最終依《兒童及少年性剝削防制條例》判刑1年6個月，緩刑5年，期間須接受保護管束及3場法治教育，並向國庫支付10萬元，全案可上訴。