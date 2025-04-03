全球瘋玩「AI吉卜力」！　宮崎駿長子發聲：父親無可取代

▲日本動畫大師宮崎駿。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

OpenAI推出最新AI圖像生成功能後，引發全球「吉卜力風」AI圖片熱潮。而在2016年，宮崎駿看見AI圖片時，曾直言「極度噁心」，並強調這是對生命的侮辱。對此，宮崎駿的長子宮崎吾朗坦言，AI可能搶走日本動畫藝術家的工作，但是「沒有什麼可以取代宮崎駿」。

根據法新社報導，吉卜力工作室尚未直接對這次AI生成影像風潮發表評論，但58歲的宮崎吾朗預測，人工智慧有一天可能會取代動畫師，「如果2年後出現一部完全由AI製作的電影，那也不足為奇」。

然而，宮崎吾朗認為，觀眾是否願意觀看完全由人工智慧生成的動畫，那又是另一回事，「儘管變化真的很快，但新技術也帶來了意想不到的人才，以及他們的巨大潛力」。

報導指出，宮崎駿在1985年與動畫電影導演高畑勳共同成立了吉卜力工作室，而高畑勳於2018年過世後，現年84歲的宮崎駿繼續與76歲的製作人鈴木敏夫一起創作動畫電影。

宮崎吾朗也感嘆，「如果那2個人無法再做動畫，或是動不了了，那時會發生什麼事？他們並不是可以被取代的」。

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