尹錫悅完蛋了！ChatGPT分析彈劾案裁決：90%會被「罷免成功」

▲南韓總統尹錫悅即將面臨「命運的審判」。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

南韓總統尹錫悅去年12越緊急發布戒嚴，派遣軍警封鎖國會、試圖逮捕朝野主要政治人物，遭到國會彈劾停職。如今，南韓憲法裁判所（憲法法院）預計明（4）日上午公布裁決結果。對於是否通過罷免、或是尹錫悅恢復總統職權，兩黨皆胸有成竹。對此，韓媒利用人工智慧（AI）分析，認為尹錫悅極有可能會被成功罷免。

隨著尹錫悅彈劾訴追案裁決距今剩不到24個小時，法律界人士對於裁決結果有不同看法。憲法裁判所2月25日結束最終場辯論，原本預計3月會得出結論，最後卻遲至4月初公布。

部分人士認為，8名法官可能會達成「全員一致」引用彈劾案、達成罷免尹錫悅；也有一派認為，因通過罷免至少需要6名法官同意，依照法官不同的政治傾向，可能最終會駁回彈劾案。

▲尹錫悅、金建希鶼鰈情深。（圖／達志影像／newscom）

對此，韓媒《News1》靈活運用整合至ChatGPT的人工智慧系統「OpenAI Deep Research」功能進行分析。結果顯示，憲法裁判所通過罷免尹錫悅的可能性高達90%。

ChatGPT根據以下條件進行分析：彈劾訴追案法理正當性和違憲違反之重大性、開庭過程中的主要證據與證詞、憲法裁判所8名法官的政治傾向、過去的彈劾案例（如前總統盧武鉉、朴槿惠）。

對此，ChatGPT認為尹錫悅彈劾訴追的事由在於其宣布非常戒嚴、派遣軍隊至國會等行為違憲且違法，「其毀損民主主義與三權分立原則，嚴重破壞憲政秩序，甚至可以被套用犯下內亂罪，被認為是憲政史以來唯一的事態。以是否構成彈劾事由而言，充分擁有（被彈劾）的正當性。」

▲尹錫悅大快朵頤、吃魚板。（示意圖／VCG）

ChatGPT特別指出，前國家情報院第1次長洪壯源所提出的「逮捕名單之筆記」、「戒嚴軍闖入國會之情況」，被認為是能夠舉證尹錫悅違反憲法的強而有力證據。

對於憲法裁判所8名法官進行長達一個多月的「評議」後才確定宣布裁決日期，且允許媒體現場直播裁決過程，ChatGPT認為，此可以被視為8名法官已經充分達成意見溝通。

ChatGPT強調，若與前總統盧武鉉彈劾事件相比，「尹錫悅的違法情節相當重大，甚至是憲政史上無其他事件可以比擬。因此，若憲法裁判所駁回尹錫悅彈劾案，可能反而顯得其標準比過去還要退步，導致出現矛盾。」

韓媒《News1》操作ChatGPT分析後得出結論，認為憲法裁判所即有可能通過對尹錫悅的罷免。