台中廣天宮財神借庫4／11登場　廟方備600萬讓信徒求財氣

▲台中廣天宮年度盛事財神借庫將在清明連假後登場。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

每年農曆三月十五日是財神爺誕辰，台中廣天宮「財神借庫」大典將於4月11日晚間11點正式開庫，今年廟方準備了600萬元資金要讓信徒借財。廟方指出，「財神借庫」為每年農曆三月十五財神聖誕的重頭戲；相傳當天財神爺會打開金輪寶庫，讓信眾藉由祈願與誠心參拜，借得一整年的財氣與機運。開庫時辰選在子時（午夜11點），象徵天地交泰、財門大開，萬事興旺。

▲廟方透露已經備好600萬發財金要讓信徒求財氣。（圖／記者游瓊華翻攝）



廟方透露，相傳在古代，有一年瘟疫肆虐，民不聊生。財神爺趙公明感念百姓困苦，決定大開金輪寶庫，賜財給善良的百姓，幫助他們度過難關。當時，許多百姓在夢中見到財神爺趙公明，醒來後發現自家屋內竟出現金銀財寶，眾人感恩不已，紛紛前往財神廟焚香祈福，感謝財神爺的庇佑與賜財之恩。從此，這段神蹟便深植人心，每逢農曆三月十五財神聖誕之日，信眾就會前往廟宇借庫、轉運開財，這便是「財神借庫」儀式的由來。

台中廣天宮表示，信徒們認為這不只是借庫儀式，也是打開財運大門的第一把鑰匙，並與財神爺結下善緣，每年此時都會有來自全台各地甚至海外的信徒專程返台參與，萬人湧入廣天宮、香火鼎盛，場面相當壯觀，讓「財神借庫」成為年度宗教文化的重要節慶。