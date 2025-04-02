美和科大李沛軒、邱思瑜　在校生身分取得營養師資格

▲美和科技大學二技食品營養系學生李沛軒和邱思瑜通過國考 。（圖／美和科大提供）

記者陳崑福／屏東報導

114年國考放榜，兩位來自美和科技大學二技食品營養系學生李沛軒和邱思瑜，在學期間就積極準備國考，首度應試就以在校生身份成功考取營養師。

食品營養系主任吳文童說，李沛軒和邱思瑜原是該校五專食品營養科學生，畢業後都選擇繼續升讀二技。國考準備期間，系上教師成立輔導小組，犧牲個人時間，利用午休及放學後，舉辦模擬考試與解題技巧講解，透過一對一的輔導，就是為了讓學生能夠全面了解考試內容與要求。

李沛軒提到，因為系上提供的輔導，讓她清楚地了解自己的優勢與不足，還因此訂出自己的學習計畫。學校的輔導為她在備考過程中增添信心，學校提供的資源，讓她在考試中發揮出最佳表現，而更重要的成功因素就是老師們的支持和鼓勵。

邱思瑜則說，在備考期間，她積極參加校內的各類輔導活動，與同學互相激勵，共同進步。她們還組成了學習小組，互相討論問題，這樣的合作關係讓學習上獲益良多。

校長王建臺表示，李沛軒和邱思瑜目前分別就讀食品營養系進修部二技四年級及三年級，她們能在畢業前考取營養師證照，無疑是學弟妹的榜樣。更肯定該系團隊從學業輔導到職業規劃，這些輔導計畫幫助學生克服學習上的困難，並引導她們擬出清晰的職業發展，無疑是促成同學考取營養師的關鍵因素。

系主任吳文童指出，藉重李沛軒和邱思瑜的成功經驗，將繼續加強食品營養系的教學與輔導，努力培養更多優秀的營養師。後續也計劃擴大與業界的合作，提供更多實習機會，讓學生在實踐中提升自己的專業能力。此外，學校還將持續完善輔導體系，確保每位學生都能獲得個性化的支持和指導，幫助他們在未來的職場中取得成功，為社會培養出更多優秀的食品營養專業人才。