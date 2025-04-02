「下班驚見辦公室一幕」00後妹子超不解！釣出苦主：慘被資遣

▲同事都晚下班1小時。（示意圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「留下的心態是什麼？」一名已入職三個月的女網友困惑透露，下班時間一到，只有她準時離開，同事們普遍會晚1小時打卡，且並無加班費，後來才知道他們留下來的理由竟是「展現責任感」。文章曝光後，網友搖頭直言是公司文化風氣問題，「我就因為準時下班被資遣」。

一名女網友在Dcard表示，她是剛入職3個月的「00後新人」，且觀察到一個職場奇妙的現象，「就是下班時間一到，全辦公室的人，除了我以外，沒有人準時下班！」

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直到某次與同事聊天，才知道同事們是刻意晚打卡1小時，還稱這樣對工作比較盡職。更令原PO百思不得其解的是，晚下班並沒有加班費，等於白白浪費人生1小時在公司，「留下的心態是什麼？還是我準時下班錯了嗎？」

文章引發網友討論，認為是職場風氣問題，「太奴了吧！沒加班費，我才不留下來」、「準時下班本來就是一件很正常的事好嗎」、「公司文化風氣問題，我們是時間一到，不論主管還基層，大家通通打卡下班」、「我們17:00下班，大概16:30就開始整理，然後16:55全部人都站到打卡機前排隊」、「這是企業惡文化，有些人會怕不跟著裝忙會被說話」、「之前公司也是，沒午休、下班還要多留1個小時」。

也有網友說，「同事留下來半小時掃辦公室、掃廁所、抓老鼠打蟑螂，嚴重懷疑他們其實是保潔不是行政」、「我們這邊進度就是卡死，沒做完不准下班（也沒有加班費），已經準備離職檢舉了」、「我就因為準時下班被資遣」。