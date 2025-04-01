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兒童節連假何處去？　桃園兒玩館4／3起推出精彩活動享好康

▲桃園兒玩館4/3起推出精彩活動享好康

▲桃園兒玩館「玩轉童年夢想飛翔」4/3日開跑。（圖／市總圖提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市兒童玩具圖書館(簡稱兒玩館)慶祝今年成立4週年，於4月3日至6日兒童節連續假期，除館藏玩具展示外，天天都有「童玩秘境」闖關活動，完成所有關卡，可以兌換古早味紅茶外加碼紀念品摸彩，還有歡樂小市集可以開心逛逛。

兒玩館今日指出，4月3、5日有可愛卡通造型黏土手作。4月4日兒童節當天活動滿滿，除了邀請20名4月愛閱讀”閃亮”小壽星與兒玩館一起上台慶生外，還有無人機群飛結合音樂表演、目川姊姊說演故事劇場、魔術秀、人臉彩繪等，活動中也將發送氣球給現場小朋友，讓大小朋友一起同樂。

▲桃園兒玩館4/3起推出精彩活動享好康

▲兒玩館結合故事角色，引導小朋友認識兒玩館各個主題館舍。（圖／市總圖提供）

桃園市立圖書館館長施照輝表示：兒玩館本年度特別結合故事角色，引導小朋友認識兒玩館各個主題館舍，透過全新創作的「童玩秘境」角色，包括想逃出書架的書本人、對抗3C產品的老玩具們、迷失自我的ㄤ仔標藝術家、在修復與創生中重生的木偶人工匠，在大湳森林公園的玩具店裡，如何與小朋友們一起探索與成長，且為了讓孩子們更深入體驗故事的魅力。

兒玩館後續將規劃一系列以「童玩秘境」角色代表主題的活動，孩子們不僅可以與角色共情，還能透過故事劇場、玩具DIY等活動，激發創造力與學習熱情，讓閱讀、玩具與遊戲成為孩子們生活中最美好的部分。

為慶祝故事角色初登場，特別推出限量版「童玩秘境紀念悠遊卡」100份，提供做為摸彩獎品，該款紀念卡以「童玩秘境」角色元素為主題，象徵兒玩館及故事角色一起為孩子們帶來了陪伴、無限創意與快樂，卡片不僅具有悠遊卡日常交通與消費功能，更是一份充滿紀念意義的收藏品，讓每一位持卡人都能隨時回味兒玩館的溫暖與美好。

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關鍵字：

桃園兒玩館兒童節活動

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