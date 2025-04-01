北市老牌私幼爆不當管教　3教保員停聘重罰48萬

▲北市教育局證實，3名教保員因不當管教幼生共被罰款48萬。（圖／記者黃彥傑攝）

記者許敏溶／台北報導

台北市幼兒園再傳不當管教。北市教育局今（1日）證實，位於大同區的某私立幼兒園，共有陳姓、李姓、蕭姓3名教保人員，不當管教幼生，已經依法對三人開罰，其中陳師因情節重大，除罰鍰40萬元，且4年不得任教，李師則罰鍰6萬元、1年不得任教，蕭姓教保員罰2.4萬，另負責人則連帶裁處6萬元，加上延遲通報另行裁處6千元。

幼兒園不當管教事件頻傳，位於台北市大同區近30年某老牌私立幼兒園，傳出有3名教保人員不當管教幼生，北市教育局也在今天證實，並依據《教保服務人員條例》對3名老師與幼兒園負責人開罰。

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北市教育局表示，該幼兒園的陳姓與李姓教保員，因為不當管教幼生，經過教育局查證屬實，並提送認定委員會，認定陳師有情節重大的不當管教行為，裁處罰鍰40萬元、4年不得擔任教保服務相關人員；李師也是情節重大的不當管教行為，裁處罰鍰6萬元、1年不得擔任教保服務相關人員。還有一名蕭姓教保員，同樣因為有情節重大的不當管教行為，裁罰2.4萬元，上述3人都已經被停聘。

此外，教育局指出，陳姓與李姓兩名教保員，已經公告在「幼兒園不適任人員公告專區」，幼兒園機構名稱也已經公告，而負責人也連帶裁處6萬元。加上因該幼兒園有延遲通報狀況，也對負責人另行裁處6000元。

教育局表示，本案是因為幼兒園裝有監視器，故得以調閱監視器影像，確認幼生受傷原因及行為人的不當行為，做成調查報告。教育局將持續鼓勵北市教保服務機構裝設工作紀錄器，並予以全額補助，希望提升違法對待幼生事件的調查效能。