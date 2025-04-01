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潮牌MF創辦人欠債數億　竟成創業TikToker

知名潮牌「MF BY G.C.D.C」以玩翻名牌商標聞名，藝人賀軍翔也曾為該品牌站台。（圖／翻攝賀軍翔臉書）

▲知名潮牌「MF BY G.C.D.C」以玩翻名牌商標聞名，藝人賀軍翔也曾為該品牌站台。（圖／翻攝賀軍翔臉書）

圖文／CTWANT

知名潮牌「MF BY G.C.D.C」以二次創作LV、Gucci、Chanel等知名品牌商標走紅，全盛時期在兩岸有多間分店，藝人賀軍翔、藝人兼網紅的周揚青（羅志祥前女友）都曾為該品牌站台，不料現年44歲的創辦人黃克誠卻遭控欠債數億元不還，受害者高達上百人，而黃克誠對債主們愛理不理，如今竟成創業網紅，在TikTok上大談生意經，吸引數萬粉絲追捧，受害者們忍無可忍，決定揭開黃的真面目。

據了解，「MF BY G.C.D.C」2015年從荷蘭崛起，憑藉獨特設計和再次創作名牌的幽默感贏得年輕人目光，黃克誠更抓住流量，在全球各地舉辦品牌快閃店和展覽，還與MC HotDog熱狗、周揚青和賀軍翔等藝人合作，更被譽為潮牌中的「翻玩龍頭」。

即使該品牌服飾要價不斐，T恤售價2000元起跳仍銷量頗佳，2021年進駐東區開設旗艦店，全盛時期在台北街頭就有3間實體店面，每月收入更高達千萬元以上，但實體店面近年陸續倒閉，如今黃克誠卻遭控欠錢不還。

 「MF BY G.C.D.C」負責人黃克誠負債累累，如今卻搖身一變成創業網紅。（圖／翻攝黃克誠Tiktok）

▲ 「MF BY G.C.D.C」負責人黃克誠負債累累，如今卻搖身一變成創業網紅。（圖／翻攝黃克誠Tiktok）

「黃克誠是一個很會講話的人，餅畫的很漂亮。」受害人蔡小姐回憶，她與黃克誠2017年間透過親友認識，當時「MF」剛創立，黃克誠急著找投資人，她聽聞黃克誠解釋其創業模式後，認為有營利空間，雙方約定好每月能拿到0.5%紅利，她則與丈夫先後投入共620萬元。

而黃克誠起初按照約定，每月將紅利匯到指定帳戶，但維持約半年後，他便開始以開店、設點和擴大發展等理由來向蔡小姐夫妻借款，並以內湖市價逾3000萬元的房子作為擔保品並設定抵押權，2人相信黃克誠的還款能力，於是約定好每年20%利息，2018年2月和3月分別借出1000萬和1300萬元。

為了核實該品牌營運狀況，2人還飛到上海參加快閃活動，確認現場有賀軍翔站台，且現場名流雲集，還有許多藝人和網紅打卡推薦，2人這才放下心來，但心放進肚子沒有多久，黃克誠便又以周轉為由向2人商量借錢。

「他又拿了另一間不是他名字的房子權狀來，我自己當時覺得不太對勁，但我老公還是決定借他。」蔡小姐說，黃克誠開口時又拿來另間市價1300萬元的房子權狀，聲稱雖然他非所有權人，但這間房子是他與另名朋友一同投資，並以此為抵押品來借款。

蔡小姐與前夫2018年先後借給黃克誠近4000萬元，其還款承諾卻一再跳票，至今只歸還約600萬元。（圖／周志龍攝）

▲蔡小姐與前夫2018年先後借給黃克誠近4000萬元，其還款承諾卻一再跳票，至今只歸還約600萬元。（圖／周志龍攝）

蔡小姐說，當時自己心中已警鐘大響，但丈夫因前期已投入近3000萬元，當中多數款項還是向家人融資，以及拿自己的保單去有息貸款，他誤以為只要幫助黃克誠度過眼前的問題，此後便能連本帶利拿回約定好的金額，同年4、5月又再借出2筆各800萬元。

而蔡小姐夫妻借款後，被龐大利息和家人的催討壓得幾乎喘不過氣，丈夫更得在下班後再去跑外送以增加收入，黃克誠此時主動說要賣房還債，但聲稱買方要求塗銷設定才願意購買，2人不疑有他，按照黃的指示塗銷設定。

但房子出售後，2人遲遲未見歸還款項，另間房子的權狀也因屋主非黃克誠本人，在法律上難有效力，原本說好的利息也不見錢影，小家庭的財務狀況一時間跌落谷底，連想告黃克誠的律師費都拿不出來。

「他開始愛回不回的，跟他要錢就說自己車禍、同事懷孕，總有理由。」蔡小姐說，黃克誠拿到錢後嘴臉大變，擺出「欠錢最大」的囂張姿態，對於債權人的催討開始推拖敷衍，以各種離譜藉口搪塞，最後乾脆已讀不回、電話不接，飛到對岸後神隱，而上法院系統查詢，這才發現黃克誠欠債累累，債權人達上百人，金額則從2億多元到數十萬元不等，她與丈夫的婚姻最終也破裂收場。

蔡小姐夫妻倆2018年還曾飛到上海，參加黃克誠（中）舉辦的MF快閃活動，誤以為黃有還款能力而再度借款。（圖／周志龍攝）

▲蔡小姐夫妻倆2018年還曾飛到上海，參加黃克誠（中）舉辦的MF快閃活動，誤以為黃有還款能力而再度借款。（圖／CTWANT提供）

而黃克誠對債權人的苦苦催討置之不理，自己卻在外吃香喝辣，在網路開趴把妹外，還搖身一變，成為TikTok上的創業網紅，憑藉「MF BY G.C.D.C」創辦人身分累積1.2萬名粉絲，單支影片最高觀看數還高達38.3萬次，而看著黃克誠以成功老闆身分夸夸其談生意經，也再次點燃受害人怒火。

「他說他自己真的沒有錢，那這麼多錢到底去哪裡了？」蔡小姐說，她透過TikTok再次與黃克誠取得聯繫，黃則是與過往一樣的說詞，要求再給一點時間，她則懷疑幕後另有共犯，已提告黃詐欺，希望檢調能釐清黃克誠金流，還給被害者們公道。

記者致電黃克誠但未獲回應，傳送訊息至其TikTok帳號，同樣至截稿截沒有回覆。

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