遭綠緊咬是文物金光黨　罷免吳思瑤領銜人：當初造謠的人已道歉

▲罷免吳思瑤領銜人張克晉。（圖／翻攝自張克晉臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

罷免民進黨立委吳思瑤的罷團領銜人張克晉遭爆具中國紅統背景，還是文物金光黨。張克晉今（31日）發出5點聲明澄清，是當年遭到該文物雜誌總編輯惡意潑髒水，事後自己提出告訴，因此在同一份雜誌上有刊登自己澄清的文章；他感嘆，民進黨一旦遇到對自己不利的事，就拿對岸來模糊議題。

對於遭綠營踢爆是「紅統打手」，也涉及「文物金光黨」案件，張克晉透過「地動刪瑤」發布5點聲明，首先，所謂的「文物金光黨」一事，是當年遭到該文物雜誌總編輯（作者）惡意潑髒水，胡亂批評，亂扣帽子。事後自己提出告訴，該社也找相關人居中協調，希望達成和解，因此在同一份雜誌上有刊登自己澄清的文章，已經還給自己一個清白，所有參與此事的當事人都還建在，事實不容扭曲、變造。

第二，張克晉表示，當年造謠的當事人既然已經道歉，如今卻還有人選擇吃別人留下來的餿水，甚至貴為中華民國立法委員，由此可見民進黨的立委素質堪憂，不僅不懂的查證相關正確資訊，甚至比當年造謠抹黑的人更無恥。

至於第三點，張克晉說，自己已在2008年，針對此造謠抹黑一事提出告訴，並遵循法律途徑還自己清白，後續如果有人再轉傳這一篇惡意中傷及造謠的文章，自己亦將循法律途徑對散布者提出告訴。

張克晉指出，第四，民進黨除了抹紅、造謠、潑髒水以外，已經無路可走，完全喪失好好論述的基本語言能力。正因為罷免吳思瑤是最正確的事，也是民進黨及他們的鷹犬最害怕的事，因此無所不用其極的想轉移焦點。

最後，張克晉提到，民進黨一旦遇到對自己不利的事，就拿對岸來模糊議題，拿「紅統」來扣帽子。他身為書法及水墨畫藝術工作者，為何以「文化專家」身份出席交流活動不可以？但林楚茵可以是「愛奇藝影音專家」、梁文傑可以是「澳門博弈專家」、黑熊可以是「淘寶購物專家」、趙天麟可以是「親中兩性專家」。