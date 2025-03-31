番茄醬使勁仍倒不出！　知名廠商公布超順訣竅

圖文／CTWANT

番茄醬作為食物沾醬或調味料，但每每要使用時倒不出來，就會讓人感到困擾。一名網友日前PO所遇到的狀況，上網尋求網友解答，而番茄醬廠商可果美先前就曾公布標準答案，「將番茄醬先放在桌上左右搖晃，傾斜45度就能輕鬆倒出！」

一名網友日前在Threads發文指出，「我想問一下可果美番茄醬是怎麼生存至今的？滿滿一罐前天才剛買，結果還是很難把番茄醬倒出來，是有什麼神秘的使用秘訣嗎？」只見該網友都已經將瓶身幾乎90度垂直，仍然倒不出半滴番茄醬，覺得相當崩潰。

貼文曝光後，不少網友紛紛回應「真的，每次倒番茄醬都很想牙起來！」、「為什麼連番茄醬都欺負我？」「番茄醬的設計真的超怪哈哈哈哈，不管硬瓶軟瓶都一樣，剩很多就擠不出來」、「我都是45度角敲瓶子靠近平口那裡，輕鬆就會倒出來」、「不是敲瓶底，是放45度然後敲上面的瓶身，就會出來了。」

事實上，番茄醬之所以會這麼難倒出瓶口，是因為番茄醬其中含有由醣分子組成的長鏈化合物，就是所謂的「黃原膠（xanthan gum）」，是常見的食品添加劑。

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番茄醬廠商可果美曾在臉書分享正確使用方法，應該先將番茄醬瓶放在桌上左右搖晃，接著將番茄醬罐傾斜45度，如此就能輕鬆倒出。若嫌玻璃瓶裝番茄醬麻煩，也可以購買軟包裝的番茄醬，用手施力就能輕鬆擠出。

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