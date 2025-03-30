遭誤爆是創意私房會員！EZCourse副總改口不告黃益中　原因曝光

▲黃子佼一審遭判刑8個月，全案仍在審理中。（圖／CTWANT）

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黃子佼被查出不僅是偷拍論壇「創意私房」的高級會員，更持有多達上千部的「未成年少女」性影像。事件持續延燒，外界紛紛要求公布創意私房「高級會員」名單，而公民老師黃益中和作家吳淡如轉發相關名單，其中包括知名線上課程學習平台「EZCourse」副總洪偉傑。對此，洪偉傑火速澄清。他也在黃益中道歉後表示，本人與黃老師、吳老師皆因特定網軍惡意操弄錯誤資訊與圖片而受害，呼籲大眾停止不實訊息散播。

洪偉傑昨（29日）發聲明澄清，有關近日不明人士在臉書以數個假帳號捏造本人為「創意私房會員」之內容，特此聲明澄清純屬惡意虛構不實謠言，嚴重損及本人及日月文化出版股份有限公司EZ Course線上課程學習平台聲譽，請大眾勿輕信假訊息而受影響。網路散播假訊息涉犯刑法加重誹謗罪，請大眾切勿轉傳散播，以免觸法，提請注意。

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洪偉傑強調，若繼續散布不實指控，將採取法律行動，此等不實言論係由特定網路網軍策劃並針對性攻擊，藉由網路惡意攻擊手法蓄意抹黑，以達到惡意毀損名譽之目的；日月文化出版股份有限公司嚴正警告相關人士，立即停止任何形式的誹謗攻擊行為，並立即刪除所有相關不實留言與訊息，若有再犯或持續散播，必將請敦信法律事務所嚴密蒐證，全力追究到底，務必使散播者承擔一切法律後果，絕不姑息。

▲誤傳EZCourse副總是「創意私房」會員，黃益中道歉了。（圖／翻攝自黃益中臉書）

事後，黃益中道歉，本人轉發Threads上網友所貼創意私房涉案名單，其中「線上平台副總洪偉傑」發出聲明書，此為假帳號虛構不實謠言，本人若有不當轉發造成當事人名譽受損，在此公告道歉。

對此，洪偉傑回應，「本人誠摯感謝吳老師與黃老師為台灣社會發聲，嚴正譴責創意私房事件嚴重迫害台灣孩童的成長環境與社會和諧。本人與黃老師、吳老師皆因特定網軍惡意操弄錯誤資訊與圖片而受害，呼籲大眾停止不實訊息散播。本人自此不再就此事對外發言，感謝吳淡如老師與黃益中老師的協助，期盼各界一同打造和諧友善的社會環境，保障孩童健康成長。」

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