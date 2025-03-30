圖輯／緬甸8.2強震「路毀樓塌」　居民徒手挖瓦礫：靠自己救人

▲緬甸強震，第2大城曼德勒的寺廟倒塌。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

緬甸28日發生芮氏規模8.2強震，超過1600人喪生、3400多人受傷，搜救行動仍在進行中。居民與志願者缺乏工具與資源，只能徒手挖掘瓦礫，分秒必爭搶救人命。軍政府也罕見呼籲外國援助，但在殘破道路及基礎建設、崩潰醫療體系、內戰烽火之中，救援行動恐怕相當困難。

《衛報》報導，首都奈比多、第2大城曼德勒，都沒有充足的救援團隊，回應所有搜救行動，只好靠著各地慈善機構及年輕人合作救援。儘管缺乏發電機、金屬切割機等精良設備，他們仍使用一切可利用資源，試圖營救受害者，包括徒手挖掘、爬入倒塌建築物，而且通常沒有任何安全防護。

曼德勒一名男子在臉書發文，分享一張充滿大量水泥塊、木頭樑柱、金屬條的照片，他表示自己的母親與小孩都被埋在廢墟下，「沒有救援人員前來。」近郊央米丁縣（Yamethin）一名男子匿名透露，「當局沒有任何管理或公開聲明。政府部門什麼也沒做，他們昨天只是在鎮上巡邏。沒有人來救我們。我們必須靠自己救人。」

大量傷患被送往醫院，但這些醫療機構在地震之前就已經不堪重負，如今更是完全崩潰。此外，也有許多遺體被送往太平間，但當地很可能已經沒有電力。

軍政府2021年發動政變掌權，內戰紛亂持續至今，不僅緬元（kyat）暴跌，甚至有高達1520萬人、幾乎占緬甸人口的1/3，正面臨嚴重的糧食不安全。

儘管軍政府28日罕見請求外國援助，但救援機構警告，合作搜救行動將會非常複雜，因為關鍵道路被毀，電力、電話及網路都被切斷，一些機場也關閉了。而當地媒體報導，地震過後，軍方依然持續空襲，甚至阻止援助進入反對派勢力活躍的地區。

首都奈比多





▲首都奈比多道路龜裂毀損，建築物被夷為平地，災情慘重。（圖／達志影像／美聯社）



▲▼居民鑽入廢墟，試圖尋找倖存者。國家電視台呼籲民眾提供醫療用品與捐血，因為「太多人」受傷。（圖／路透）

▲軍政府領袖敏昂萊（Min Aung Hlaing）探視地震傷患。（圖／達志影像／美聯社）

第2大城曼德勒（瓦城）

▲曼德勒距離震央約17公里，民眾紛紛逃到大街上避難，「土法煉鋼」搶救瓦礫堆下的人命。當地一名救援人員估算，大約1/5建築被毀。（圖／路透）

泰國

▲1000多公里之外的曼谷也出現災情，興建中的審計部大樓倒塌，救援人員仍在尋找受困者。（圖／路透）



▲曼谷發生地震的頻率低，多數建築並未將耐震納入考量。（圖／路透）

▲▼曼谷醫院緊急將患者疏散至戶外，甚至在街頭為產婦接生、動手術。（圖／達志影像／美聯社）