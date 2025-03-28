新光三越何時重新開幕？　中市府曝：業者已提修復計畫

▲台中新光三越氣爆至今44天，何時能復業仍是未知數；都發局表示，館方「整體整建修復至可供使用計畫」尚未補齊。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中新光三越氣爆至今已經44天，消防局火調報告也正式出爐，但台中新光三越何時能復業重新開幕？至今仍是未知數。台中市都發局表示，新光三越已經在昨(27)日提報「整體整建修復至可供使用計畫」，但仍有須補正事項，呼籲業者儘速依規補正，並由專業技師簽證經備查後，再依計畫修復才能申請恢復使用。

都發局表示，針對新光三越建物改善，要求業者分三階段加速進行，第一階段為預防外牆附掛物掉落的緊急搶災搶險，經要求該建築物外牆防護網已於3月9日架設完成。新光三越已於建築物受損的東、北及西側三面架設共14處防護網，避免外牆附掛物掉落危害公共安全，並於地面層設置乙種安全圍籬，目前已完成並於3月27日向都發局依規報備。

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第二階段為建築物初步安全評估及人員暫時進出，查該公司已於3月5日完成私人物品領取作業，共計733人次。另有關「專櫃及物流人員取貨」的建築物再次安全評估（含貨梯）及安全防護措施報告，都發局已依規備查，新光三越公司並已規劃自3月14日起至4月19日共37天供專櫃物流取貨，查截至昨日為止已進行B2F到10F專櫃物流取貨，目前已執行14天，取貨到10F，截至昨日為止，列冊取貨人員計有3,881人次及1241部汽車和貨車進出取貨。

都發局指出，第三階段為業者整建修復至可供使用，新光三越公司已於昨天提報「整體整建修復至可供使用計畫」，但僅有施工架經結構技師公會施工諮詢可行及甲種安全圍籬（含安全走廊）資料齊備，同意備查。其他包括外牆、結構、昇降機、消防、瓦斯、水電管線及室內裝修等，並未完整提出整體安全評估和專業簽證，都發局籲請業者依規速補正，並由專業技師簽證經備查後，依計畫修復才能依規申請恢復使用。