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國軍加薪最高1.2萬！4月新制懶人包　高鐵便當漲價、牌照稅開徵

▲▼國軍107年春節加強戰備,花蓮港反突擊作戰縮短距離演練,步戰協同作戰。（圖／ETtoday資料照）

▲國軍4月起加薪。（示意圖／ETtoday資料照）

生活中心／綜合報導

即將邁入4月，有多項與民生相關的新制上路，包括國軍加薪最高加1.2萬、牌照稅開徵、好市多實施「入口電子掃卡」等，還有7條快速公路大貨車速限調整，違規最多罰2.4萬。 《ETtoday新聞雲》以下整理新制懶人包，供讀者參考。

》民生消費

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●國軍加薪「最高加1.2萬」

國防部日前公布薪資待遇調整，包含志願役加給，少校階以下軍士官兵增加5,000元；中、上校階軍官增加4,000元；將官增加3,000元。戰鬥加給部分第一類型戰鬥部隊加給，增加7,000元；第二類型戰鬥部隊加給，增加4,000元。兩項調增方案，自今年4月1日起立即生效。

▲▼國軍加薪，志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案。（圖／國防部提供)

▲志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案。（圖／國防部提供)


●牌照稅開徵　4大超商支援繳納

財政部表示，今年使用牌照稅將於今年4月1日至4月30日開徵，稅額3萬元以下，可至統一、全家、萊爾富、OK等四大超商除了以現金支付外，也可以用信用卡或行動支付等非現金方式繳稅。

稅務人員提醒，車主每年4月如未收到使用牌照稅稅單，應先行檢視行車執照上指定檢驗日期是否已逾期，如已逾期，有可能是車輛已被監理機關逕行註銷牌照。


●高鐵便當漲價「貴10元」

通膨時代萬物齊漲，台灣高鐵便當也要漲了！高鐵公司規劃，4月1日起便當將貴10元，售價從110元調漲為120元，也將同步取消高鐵TGo會員95折便當優惠。


●北市「生生喝鮮乳」6大通路免費領

北市府表示，「生生喝鮮乳鮮奶週報」自春假結束後的4月7日起試辦，一週後的4月17日正式上路，幼兒園及國小學童可憑「數位學生證」或教育局配發的「幼兒數位卡證」，到7-11、全家、ok、萊爾富、全聯及美聯社等6大通路免費兌換鮮乳，每週可領取一次，有乳糖不耐症的學童則可以選擇兌換豆漿，預計全市將有18.4萬名小朋友受惠。

▲蔣萬安今日考察本土鮮乳的產製過程，以及確保乳品來源充足，雲林縣副縣長謝淑亞率縣府團隊以及立法委員張嘉郡與會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲北市續推「生生喝鮮乳」，市長蔣萬安考察本土鮮乳產製過程。（圖／記者游瓊華翻攝）


●好市多4種商品不能退貨

好市多發布最新退貨規定，從今年4月1日起，除了法規另有規定之外，所售出的白銀、鉑金、鈀金條塊及鉑金、鈀金鑄幣不接受退貨；黑鑽卡會員購買白銀、鉑金、鈀金條塊及黃金、白銀、鉑金、鈀金鑄幣（例如紀念幣、收藏幣）等、胎壓偵測器安裝服務費，均無2%消費回饋金。

【更多詳情】
好市多4種商品不能退貨、黑鑽卡回饋有限制


●好市多宣布實施「入口電子掃卡」

台灣好市多宣布，4月1日起賣場入口處設置會員卡掃描機，會員需要憑實體或電子會員卡掃描才能進入。

好市多說明，此措施是跟進總部指示，全球統一執行，以維護會員權益；刷卡機僅為輔助員工辨認會員卡是否有效及是否為持卡會員本人。此外，依照原會員規章，每位會員最多可攜帶2位來賓，來賓購物由持卡會員付費。

▲▼好市多4/1起會員「電子掃碼」才能入場。（圖／翻攝好市多APP）

▲好市多4/1起會員「電子掃碼」才能入場。（圖／翻攝好市多APP）


●普拿疼漲價　最多貴30元

普拿疼喊漲！代理商赫力昂（Haleon）發布聲明指出，4月起包含伏冒加強錠、伏冒熱飲等總計7款藥品調漲，零售價格調整幅度將在 5%到 6.5%，每盒建議售價最多增加30元。

【更多詳情】
普拿疼伏冒全系列7款藥漲價！4月起每盒最多貴30元


》交通

●7條快速公路大貨車速限調整

為降低大貨車事故，公路局宣布擴大在台66線等7處快速公路，實施20噸以上大貨車速限調降措施，速限從90公里降為80公里，4月正式上路。超速將依情況罰款3500到1萬8000元，若超速60公里以上則屬危險駕車，罰款高達2萬4000元，並吊扣汽車牌照3個月。

【更多詳情】
大車駕駛注意！快速道路上做錯1事「噴2萬4」

▲▼7快速公路明年4月起20噸以上大貨車降速。（圖／公路局提供）

▲7條快速公路4月起20噸以上大貨車降速。（圖／公路局提供）


●高鐵短期增班「每周多17列次」

因應旅運需求大增，台灣高鐵宣布，4月14日起至6月30日將實施短期增班，每周增開17班次列車，包括南下13班、北上4班。高鐵周日增開之1534車次為行駛台中-南港之區間列車，並於13：04自台中站發車，方便周末北上短程旅客快速往返目的地。


●無障礙通用計程車提高補助

目前設有「輪椅區」的通用計程車全台僅1325輛，占比僅1.4%，讓民眾叫不到車或需等候較久。因應超高齡化社會來臨，交通部修正補助通用計程車作業要點，除鼓勵新購通用計程車最高40萬元外，載運輪椅乘客達65趟次，增加營運獎勵金補助，4月1日起上路。


》醫藥

●新藥價實施　「砍48.51億」挹注健保

健保署日前公布今年藥價調整結果，整體藥價砍48.51億元，總調整品項3184項，是歷來藥價調整品項最少，部分原因和去年輸液缺貨問題相關。其中有3150項藥品價格調降，另有34項藥品價格調升，新藥價4月1日起實施；藥價調整節省金額將回歸健保總額運用。


●台北區「個別醫院總額」上路

健保總額今年實施「個別醫院前瞻式預算分區共管試辦計畫」，給予醫院個別總額，在保障急重症等剛性醫療需求前提下，若超額申報點數，部分打折給付或不給付，希望藉此醫院強化自主管理，落實分級醫療，也避免患者排擠問題，其中台北區實施較晚，從今年第二季、4月起上路。

不過相關措施影響恐限制醫療服務量，台大、新光等台北區醫學中心直言，恐怕要漲掛號費來因應。衛福部長邱泰源日前回應，當務之急是做好醫療資源分配，漲掛號費是最後手段。 



》旅遊

●英國電子旅遊憑證調漲

英國分階段實施電子旅遊憑證（ETA）僅一年多，近日低調公布，自今年4月9日起，ETA的申辦費用將由現行10英鎊（新台幣400至430元）調漲至16英鎊（近新台幣700元），漲幅達6成。

台灣等48個國家地區今年1月才剛被納入英國ETA實施範圍；4月2日起，歐洲聯盟（EU）成員國，以及挪威、冰島、列支敦斯登、瑞士等未加入歐盟的申根（Schengen）區國家正要開始適用，ETA申辦費用卻隔一週即漲價。

▲▼英國Gatwick Airport 蓋威克機場。（圖／路透）

▲英國的電子旅遊憑證將自4月9日起調漲6英鎊。（圖／路透）


●日本3大機場啟用「自助通關機」

為了消化大量入境旅客人潮，日本財務省與出入國在留管理廳宣布，4月起將在羽田、成田與關西國際機場等3個機場率先啟用「共同自助通關機」（共同キオスク），讓入境旅客能夠一次完成海關與入境審查手續，未來福岡機場也將投入相關設備。

【更多詳情】
赴日旅遊必看！日本3大機場4月啟用「自助通關機」　入境前必做1事


●金門小三通新行李規範　超重可拒載

為維護小三通船舶航行安全，經金廈航政主管機關及各船公司協商，自4月1日起，調整金門水頭港往廈門五通港旅客行李規定，乘客每人可隨身攜帶2件，總重不得超過17公斤，單件行李長+寬+高總和不得超過180公分。嬰兒票無隨身行李額度，但嬰兒推車不計入重量。

託運行李部分，每位旅客只能託運2件，且合計總重量不得超過20公斤，超出者不予收件。單件行李不得超過20公斤(超出部分需請旅客自行分裝才可辦理託運)；單件行李長+寬+高總和不得超過180公分，單邊最長不得超過80公分。

收費標準，乘客行李託運計重10公斤(含)以內不收取託運費用，逾10公斤（第11公斤起至20公斤）之超量部分每公斤收費新台幣20元，不足1公斤部分按1公斤計算。

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