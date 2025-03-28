緬甸強震！雲南瑞麗高樓磚石飛落砸傷小女孩　路人抱頭驚慌逃竄

記者魏有德／綜合報導

緬甸今（28）日下午14時28分發生規模7.7強震（大陸測得7.9級），震源深度30公里，造成周邊國家如泰國曼谷、大陸雲南、貴州等地出現災情。位於雲南瑞麗城區的財富廣場一處高樓，在地震發生時，高樓層磚牆石礫崩落，由上而下傾瀉，傳出有兩人因此被砸傷，其中一名為小女孩，立即送醫急救。

▲雲南瑞麗財富廣場高樓磚石掉落，民眾抱頭逃竄。（圖／翻攝微博，下同）

透過民眾拍攝的影片可以發現，瑞麗財富廣場旁的高樓磚石掉落，揚起一陣「灰霧」，由上而下令人十分震驚，隨著鏡頭移往路面，只見路人紛紛抱頭逃竄，如同災難片一般四散奔走，隨後便是磚石砸向地面引起的大範圍沙塵，十分駭人。

財富廣場周邊一名商戶透露，店面就在大樓隔壁，地震發生後，店內工作人員全數撤離到路邊，都在路邊等待，不敢回到店裡，連家也不敢回，「隔壁商場那棟高樓是塌了一點，我們的店都封了，商場（也）封了，暫時不清楚有沒有人員傷亡，現在只能在外圍等待。」

另一名商戶則表示，發生外牆脫落的是財富廣場公寓樓，樓層較高，地震發生後，該樓有的店家招牌脫離，裸露在外的水管斷裂，附近店鋪一名店員逃跑時被砸傷，「我在一樓感覺有點搖搖晃晃，逃跑時跑錯方向，那邊樓房太高，有東西掉落，砸傷了一名逃跑的小姑娘，已經送醫了。」