墮胎後爆痛！她檢查驚見「一半胎兒殘留」子宮破洞　怒告醫生

▲ 女子接受人工流產手術，卻有一半胎兒留在體內。（圖／達志／示意圖）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國印第安納州一名女子跨州前往伊利諾州接受墮胎手術，未料因醫師疏忽僅取出一半胎兒，部分肢體仍殘留母體內，更造成她子宮穿孔，面臨嚴重感染與生育風險，事後憤而向診所及醫師提告，索賠5萬美元（約新台幣165萬美元）。

《每日郵報》報導，這名女子2023年4月赴伊利諾州墮胎，當時已懷孕約23周，但術後2天檢查卻發現，胎兒腿部及部分手臂仍殘留體內，甚至有部分組織沾黏在腸道上。且主刀醫師雷辛格-金德爾（Keith Reisinger-Kindle）未察覺自己造成患者子宮穿孔，使她面臨大量出血、敗血症及不孕風險。

術後她因劇烈疼痛多次打電話給診所，但醫師僅建議服用止痛藥及瀉藥，直到她因疼痛難耐就醫，才被告知「體內還有嬰兒，必須立即手術」。當時為她動刀的外科醫師表示，他從醫30年來不曾見過如此糟糕的案例，且她子宮上的孔洞約有50美分硬幣大小。

女子事後以醫療疏失為由向診所及醫師提起訴訟，求償5萬美元。律師克雷格（Richard Craig）直言，雖然墮胎是患者的選擇，但「我認為沒有人會選擇留下一半的孩子，這是一起令人毛骨悚然的事件。」