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綠推10國安法案　聚集三重點喊話藍白別再擋

▲民進黨團召開 國安法案不容再擋 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨團召開 國安法案不容再擋 記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

為因應中共滲透統戰，總統賴清德召開國安高層會議，啟動國安改革，民進黨立委沈伯洋指出，黨團已提出10部國安相關法案，聚焦三大面向，包括精準打擊、公開揭露與風險控管。黨團幹事長吳思瑤強調，未來每個會期都將是「國安會期」，將全力推進相關修法，也呼籲在野黨勿阻擋法案，共同守護國家安全。

民進黨團18日列出在立法院推動的10部相關修法，包括《兩岸人民關係條例》、《港澳條例》、《國籍法》、《國安法》、《通保法》、《反滲透法》、《資安法》、《刑法》、《陸海空軍刑法》及《國家情報工作法》。

沈伯洋說明，這10部國安法案旨在精準打擊中國滲透、強化公開揭露機制，以及進行風險控管。近年來國安及共諜案件頻傳，現行法律處罰態樣過於單一，因此需針對不同身份制定不同的懲處機制，例如剝奪身分證、取消退休給付，甚至區分不同刑度。

沈伯洋指出，中國滲透台灣往往透過「中間人」，如現役軍人、外交官或退役人員，其中立委也是最常擔任中間人的角色。因此，針對這些特定身份，應強制報備其往返中國的情況，並公開是否與中國解放軍、國安部或統戰部接觸，以防止中間人無壓力地持續從事滲透活動。

沈伯洋也提到，近期不少藝人發表有損國格的言論，雖然藝人身份不同於退將或公務員，但仍可能被中國利用，因此需要進行風險控管。例如，陸委會針對前總統馬英九帶領中國學生來台交流進行風險評估，若違反相關規範，則可能被要求返回中國。這種做法並非如藍白所指的「去中化」，而是「去風險化」。

沈伯洋也提到，網路平台對國安的影響越來越嚴重。政府應關注中國如何透過網路平台散播訊息。去年民進黨已提出《反滲透法》修正案，卻未能通過，現再次推動《資通安全管理法》修正，卻屢遭擋下，尤其關鍵的「公開揭露」條款，至今已在程序委員會被擋「28+14次」。

吳思瑤喊話，民進黨團自去年底推動10部國安法案，其中部分法案仍待排案，部分已完成委員會一讀，期盼在野黨勿再阻擋。

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