清泉崗爆弊案！軍士官接受性招待　傳播妹摩鐵狂歡

▲清泉崗基地。（圖／翻攝Google Maps）

記者葉國吏／綜合報導

台中清泉崗爆發貪瀆弊案，檢方指出，涉案的中校退役葉姓雇員和陳姓士官長，經常被掮客陳男帶到高檔餐廳大吃大喝，結束後再到旅館開房間，每次的性招待時間、次數和傳播妹的價碼都被詳細記錄下來。葉姓雇員和陳姓士官長分別被求刑9年和8年。

根據起訴書內容，第一攤發生在2022年9月23日，當天酒宴花費5000元，但陪酒的傳播妹1名就要1萬2000元。陳男幫葉、陳兩人叫來3名傳播妹；隔週再喝一攤，這次叫了4名傳播妹，花費5萬8000元。11月8日，陳男將3名傳播妹叫到公司陪酒，花費4萬1千元；11月14日和16日兩天則到汽車旅館喝酒，每次都叫3名傳播妹，共花9萬4千元。

起訴書指出，為慶祝上網招標成功，掮客陳男帶葉、陳兩人到台北市某頂級會館，女陪侍不僅陪酒還包括性服務，每名傳播妹的價碼為4萬2412元。起訴書內容顯示，葉、陳兩人在2022年9月至隔年11月期間，幾乎每週都有節目，地點經常選在汽車旅館，每次必有傳播妹作陪。

這段時間內，綠能廠商黃男被掮客陳男持續索賄，陳男再帶軍士官飲酒和性招待，並逼迫負責的軍官改標案金額和內容。黃男付出5000多萬的賄款後感嘆「自己被剝得一乾二淨」，不想再玩，轉而找其他有意投標的綠能廠商，此案才被揭發。