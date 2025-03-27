「超短裙哥哥」開賣裸湯片爽撈80萬　噁心尾隨捷運正妹邊尻槍

記者黃宥寧／台北報導

猥褻影像交易平台「創意私房」，靠著會員分級制度與分潤機制，吸引大量偷拍者、賣家與買家聚集，形成地下情色交易溫床。男子林亦修化名「upupskirtsgogo」（超短裙哥哥），加入綽號「老馬」等人組偷拍集團，專門偷拍女子裙底春光、泡湯裸露畫面牟利。林男3年內上架25部猥褻影片，狠撈近80萬元，士院依共同犯販賣竊錄他人性影像罪，判5年6月徒刑。

林男約30歲，外表斯文，卻是老手變態。他自2021年6月起開始犯案，犯案工具包括運動相機、藏針孔的雨傘及手機，專挑女子裙底偷拍，畫面鎖定大腿根部與內褲；他還多次潛入北投某知名溫泉區，凌晨0時至2時潛進湯屋，拍下男女泡湯裸身與臉部畫面，犯行至少持續2年。

然而，林男3年內共上架25部猥褻影片，檢方查出其中有19部為實際販售偷拍片，其中「湯旅系列」7部影片涉及特定被害人。他將影片命名如「AxD原創湯旅01」、「無底系列」、「女中無底」等，製成色情貼文，在「創意私房」網站與Telegram「SCP頻道」販售，最早一則貼文上架時間是2021年6月22日晚間9時20分。

其中僅5部影片因被害人具名、願意提告被納入起訴，其餘因身分不明未列入判決，但林男慣性在深夜發片，包括午夜12點半、凌晨0點55分販售，呈現「午夜上片、獵豔撈金」模式。

▲林亦修化名「超短裙哥哥」進行偷拍販賣。（資料圖／記者黃宥寧攝）

林男透過虛擬貨幣平台MAX交易所收款，再轉進個人帳戶。檢警查出其帳戶進帳達113萬元，他坦承約7成為賣片所得，法院認定其中79萬5233元為犯罪所得，裁定追徵並沒收。林靠19部實際販售的偷拍片，爽撈近80萬元，每部平均進帳逾4萬元。

誇張的是，林男還在去年4月19日晚間9點多，於捷運中山國小站尾隨女子上手扶梯偷拍裙底時，同時掏出下體撫弄，當場犯下公然猥褻。

法院痛批林男有妨害秘密前科，卻不知悔改，手法升級、對象擴大，還製作成系列影片公開販售，讓民眾泡湯、出門都提心吊膽，嚴重侵害公共安全。依妨害性隱私罪判處有期徒刑5年6月、公然猥褻罪處拘役30日（得易科罰金），並沒收偷拍工具與雲端影像。