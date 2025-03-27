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南港LaLaport開幕　旁邊中信園區「停車費漲價」！網哀：坐地起價

▲南港LaLaport。（圖／記者陳美伶攝）

▲南港LaLaport。（圖／記者陳美伶攝）

記者施怡妏／綜合報導

南港LaLaport開幕前傳出，停車費1小時200元，20日開幕後停車費也出爐，汽車平日每小時60元，假日80元，機車不分平假日每小時10元；然而，隨著LaLaport的開幕，周邊中信園區的停車費也隨之上漲，汽車停1小時平日60元，假日80元，讓大批網友哀號「周邊都坐地起價啦！」

有網友在臉書社團「我是東湖人」發文，貼出中信金融園區的公告，自4月1日起停車費率調漲，平日每小時60元，假日每小時80元，當日最高無上限，與LaLaport標準相同，機車則是單次30元，特殊時段（如南港展覽館展覽期間）則以現場公告為準。原PO感嘆，「東湖的大家，還是搭捷運或公車吧」。

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▲▼ 。（圖／翻攝自中國信託金融園區FB）

▲停車費漲價。（圖／翻攝自中國信託金融園區FB）

消息曝光，網友驚呼，「這樣大家就不會因為中信停車便宜，而一窩蜂跑來停了，中信跟著賺一波」、「親子客還是會開車啦」、「看來捷運機場最後也是會漲」、「等著看戲，自以為自己是信義區的身價，收著比信義區高的停車費，就一個賣場而已」。

在地民眾則表示，其實LaLaport的地理位置相當方便，無論是搭捷運、公車都能到，其實不必開車過去，「咱們東湖人就坐捷運唄！過個橋就到了」、「捷運很方便到的地方就搭車，不用塞」、「無所謂，我走路就可以到了，不過一站的公車站牌而已」、「騎YouBike去，好像前30分鐘免費，但要找得到柱子還。」

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