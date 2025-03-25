停車不付錢！高雄夫妻遮車牌、抬欄杆樣樣來　詐欺罪起訴

▲停車場示意圖，非當事案件。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一對許姓夫妻為了節省停車費，去年6月多次以遮擋車牌的方式規避停車場收費系統，甚至直接抬起欄杆駛離，最終因行跡敗露遭停車場報警提告，高雄地檢署偵辦後，認定2人行為構成詐欺罪，依法起訴。

檢方調查發現，2023年6月16日晚間，21歲的許姓丈夫將車停在高雄市成功二路某停車場約4小時，準備駛離時，為了省下120元停車費，他下車徒手抬起欄杆，讓妻子駕車直接開出。

不僅如此，當天清晨4時，夫妻倆再度駛入該停車場，這次更進一步，以白紙遮蓋車牌，使停車場的辨識系統無法記錄車號，成功再次逃費。

經歷兩次得手後，夫妻倆於6月24日如法炮製，這次改用口罩遮擋車牌，並在停放一整天後，再由丈夫抬起欄杆，讓妻子駕車逃費。然而，當他們隔日想再度使用相同手法時，已被停車場人員識破，當場被要求補繳累計的320元停車費，並遭警方通報。

檢方偵辦時，許姓夫妻坦承4次逃票行為，監視器也完整記錄兩人違規過程，停車場管理系統的紀錄進一步確認了他們的行為。儘管夫妻倆已部分補繳費用，仍積欠80元未繳，檢察官今（25）日偵結依詐欺罪將兩人提起公訴。