台北「公館圓環」將拆除　交通局：去年10月模擬圖僅供參考

▲ 台北市長蔣萬安拍板，將拆除基隆路、羅斯福路的「公館圓環」。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

台北市政府研擬進行拆除「公館圓環」，針對民眾對副市長李四川發出之規劃圖，以及媒體詢問此前曾有車流模擬的結果為拆除圓環效果不明顯。交通局說明，李副市長發出的正是去年10月模擬時的規劃草圖，是作為當前研議參考的基礎之一，非目前的定案規劃圖。

位於台北市基隆路、羅斯福路口的「公館圓環」，自2018年至2024年連續7年蟬聯北市肇事熱點第一名，台北市長蔣萬安今天（25日）在市政會議拍板，認為改成正交路口，才能有效改善事故，因此將拆除「公館圓環」。

▲ 李四川發布於Facebook的「公館圓環」紓解車流研究案，是去年10月模擬時的規劃草圖。（圖／翻攝自Facebook／李四川）

不過有民眾對副市長李四川在今天發出之規劃圖提出質疑，以及媒體詢問此前曾有車流模擬的結果為拆除圓環效果不明顯，交通局說明如下：

交通局於去年曾為紓解公館車流，進行模擬研究案，李副市長發出的正是去年10月模擬時的規劃草圖，是作為當前研議參考的基礎之一，非目前的定案規劃圖。

去年的研究初衷為紓解車流、減少塞車，結論為圓環拆除對車流紓解改善不顯著。

蔣市長於去年底裁示，不能僅考慮車流紓解，要以安全為首要考量，因此局內重新評估，依據當前多數肇事為同向側撞與擦撞，評估拆除圓環確實能降低事故、增進交通安全。

市府全力跨局處排除工程困難，包含自來水幹管遷移等工程，目前已確定工程可行，交通局依市長裁示、刻正全速進行新版人行與車流動線規劃圖。

▲ 位於基隆路、羅斯福路的「公館圓環」是北市車禍熱點第一。（圖／記者袁茵攝）