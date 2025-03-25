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2025全球最安全國家「台灣奪第4」　領先新加坡日韓歐美多國

▲▼ 台北101。（圖／達志影像／美聯社）

▲Numbeo發布2025年全球安全指數，台灣以亮眼成績衝上全球第4名。圖為台北101。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

數據平台Numbeo發布2025年全球安全指數（Safety Index），由歐洲國家安道爾侯國（Andorra）拿下榜首，接著是阿拉伯聯合大公國以及卡達，台灣則是排名第4，領先新加坡、日韓與歐美多國。

每日郵報報導，這項安全指數針對全球140多國進行評估，納入考量的評分重點除了居民遊客步行在外安全感的民調數據，還有謀殺、搶劫、性侵害、歧視、騷擾、財產犯罪等報告，經綜合分析得出安全指數。

這份滿分為100分的安全指數顯示，安道爾侯國拿下84.7分成為全球最安全國家，接著第2至5名分別是阿拉伯聯合大公國（84.5）、卡達（84.2）、台灣（82.9）、阿曼（81.7）。報導指出，台灣以82.9的成績名列第4名，暴力犯罪、竊盜率相對較低，在2018年每10萬人通報1207起犯罪事件，其中兇殺更只有2.3。

▲▼ 。（圖／翻攝自Numbeo）

▲台灣以82.9的成績名列第4名 。（圖／翻攝自Numbeo）

至於6至10名則是曼島（Isle Of Man，79.0）、香港（78.5）、亞美尼亞（77.9）、新加坡（77.4）與日本（77.1）。

另外，中國大陸排名第15名，南韓第17名，丹麥第20名，瑞士第23名，奧地利第30名，西班牙第46名，泰國第50名，越南第55名，菲律賓第63名，印度第66名，加拿大第75名，烏克蘭第80名，澳洲第82名，紐西蘭第86名，英國第87名，馬來西亞第88名、美國第89名等。

至於全球最不安全的國家則是委內瑞拉，以19.3分吊車尾，不但暴力犯罪高、政治經濟不穩定，還有貪腐、犯罪集團與恐怖組織等問題。巴布亞紐幾內亞、海地、阿富汗等國也被列為較危險國家。

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