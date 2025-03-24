秧悦美地度假酒店 「330國際醫師節」專屬優惠

▲可參與免費的晨間伸展瑜伽課程（入住前一天預約）提供 。（圖／秧悦美地度假酒店）

記者陳崑福／花蓮報導

秧悦美地度假酒店迎接330 國際醫師節的到來，除向所有致力於守護大眾生命的醫師們致敬，也感謝醫者仁心，打造打造專屬330國際醫師節的優惠度假模式。

秧悦美地度假酒店園區裡，一萬五千多坪的有機香草花園；推出尊享禮遇一泊二食的7999元，有迷迭香尊貴客房，適用平日雙人入住。帶領醫師們進入天然香氛營造的舒適氛圍，專屬療癒設施的極致享受。

房內設置天然有機香草蒸氣桑拿浴室的寬敞盥洗空間 、特製健康好眠床墊套組、陶瓷精油燈以及散發專屬香氛、附自家研製秧田良品有機香草茶包、點心及小農有機豆奶、水果的免費迷你吧、毛絨浴袍和拖鞋、自家研製草繹沐浴、身體護理產品。

迎接晨曦，飯店提供有機活力早餐，享用有機香草的晨間豐富餐點。在白天前往悦畝田農場體驗，連結土地的療癒時光，體驗親手栽種樂趣，感受香草與大地的純淨能量，並認識「你種我吃、我種他吃」傳遞的核心共享精神，深入了解健康飲食與減碳永續理念的重要性，享受著遠離塵囂的片刻寧靜，讓身心回歸大自然。

夜晚秧悦美地貼心為賓客準備晚餐，有格雅雞海陸鍋或低碳自助晚餐2客(依當天供餐內容為主) ；餐後散步於池畔林間，享受著星空音樂演唱。

秧悦美地邀請忙碌的醫師朋友們，踏入香草綠意環抱的療癒天地， 釋放壓力透過大自然的能量與身心舒緩體驗， 為自己補充滿滿的健康活力，再回歸杏林時將展現無限的可能。專屬330 國際醫師節優惠活動即日起至4月20日止。（醫師專屬優惠，憑醫師服證入住）。

詳情請參考秧悦美地度假酒店官網(優惠專案網址 https://www.gaeavilla.com/zh-tw/news.php?act=view&id=267)。