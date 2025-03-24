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面對煩惱不再焦慮！專家教你「3步驟」應對生活挑戰

記者黃稜涵／綜合報導

面對現代生活中無處不在的煩惱，許多人發現自己往往在焦慮與思緒紛亂中耗盡精力，無法有效解決煩惱，在《駕馭腦中的小劇場》一書中專家指出，煩惱的處理並非單純的情感反應，合理管理煩惱的過程，能明顯提升決策質量與後續執行力，可以透過「3步驟」應對生活挑戰！

▲▼遠距工作，休假，加班，在家工作，上班族。（圖／視覺中國）

▲你生活中總是充滿煩惱，不知道該怎麼解決嗎？（示意圖／視覺中國）

書中指出，根據韓文的解釋，煩惱（고민하다）原本指的是因情緒困擾所帶來的身心痛苦與鬱悶，這不僅是對某件事情的無法決策，也深受情緒影響，煩惱的英文詞彙，如“worry”（擔心）、“torment”（痛苦）、“distress”（憂慮）等，展現了煩惱的複雜性，它常常與不安、擔心及深思交織在一起，無論是對日常瑣事的焦慮，還是對人生重大抉擇的迷茫，都可能成為煩惱的根源。

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針對這一現象，心理學專家提出，煩惱的過程可以歸納為三個主要階段：「煩惱→決定→實踐」，許多人在煩惱階段過度停留，誤以為長時間的煩惱能幫助做出更好的決策，實際上卻常因過度消耗心力，最終難以有效執行決策，甚至面臨被時間壓迫的困境。

專家指出，煩惱的關鍵並非在於長時間的反覆思考，而是在於如何合理分配心力，讓每個階段的時間與精力得到最佳的運用，理想的方式應該是將更多精力集中於實踐階段，並將煩惱的時間壓縮至有效的範圍內，如此一來，不僅能做出果斷決策，還能在實踐過程中應對新出現的挑戰，進而提升整體效率與執行力。

在當今高度競爭與壓力巨大的環境中，學會如何有效管理煩惱，並將其轉化為行動的動力，將有助於我們做出更清晰的決策，並在面對挑戰時保持冷靜與高效，專家建議，培養「如何煩惱」的能力，並將精力集中於解決問題本身，而非陷入無止境的思慮，將是提升工作與生活質量的關鍵。

面對煩惱，我們不應該過度糾結於情緒的波動，而是應該學會如何快速有效地進行思考，果斷做出決策，並將最大的精力放在實踐與解決問題上，這不僅有助於提升我們的決策質量，還能有效降低焦慮與疲憊感，從而達到更理想的生活與工作狀態。

▼《駕馭腦中的小劇場》。（圖／采實文化提供）

▲《駕馭腦中的小劇場》。（圖／采實文化提供）

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