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三星奧德賽新品Odyssey 3D　59900元享受「裸視3D體驗」　

我們想讓你知道…三星電競新未來 全新裸視3D技術引領「星」世紀遊戲體驗 Odyssey 3D採用眼球追蹤技術和視覺映射演算法 助力實現裸視3D體驗 Odyssey OLED G8結合Safeguard+防烙印及Glare Free抗眩光雙重技術 確保卓越觀賞體驗 Odyssey G9曲面49吋沉浸式大螢幕 樹立多工效率新標準

記者蘇晟彥／台北報導

三星 24 日舉辦新品奧德賽Odyssey系列「Odyssey 3D」發表會，正式推出具有裸視3D體驗的新機型，在會後接受訪問時，官方表示首發將會有3款3A大作進行客製化調整月底推出，陸續也會在官網公布最新遊戲陣容。此外，官方也公佈，Odyssey 3D 27吋售價59,900元、Odyssey OLED G8 27吋、32吋分別為32,900、34,900元。

▼Odyssey 3D等系列新品即日起正式推出，（圖／記者蘇晟彥攝）

▲▼ 三星,Samsung,Odyssey,顯示器 。（圖／記者蘇晟彥攝）

▼戴士傑。

▲▼ 三星,Samsung,Odyssey,顯示器 。（圖／記者蘇晟彥攝）

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理戴士傑表示：「三星電子憑藉強勁的研發實力，不斷推動顯示技術革新，持續突破技術限制，為消費者帶來創新視聽體驗。其中，奧德賽Odyssey系列已連續六年榮獲全球電競顯示器銷售冠軍，深受全世界遊戲玩家青睞。2025年三星再度打造全新力作Odyssey 3D，以裸視3D技術為顯示器樹立全新標準，另推出Odyssey OLED G8以及超寬螢幕Odyssey G9兩款熱銷機型，我們相信全方位的產品陣容將帶動雙位數的市場表現。」

在會後接受媒體聯訪時，三星表示，目前跟同業相比差異最大的是會支援AI相關技術，也與遊戲大廠有合作，在月底會有3款3A大作進行客製化的合作，當遊玩時可以更沉浸享受遊戲，陸續也將有其他遊戲推出，都會在官網上公布。而由於裸視3D技術是在螢幕上方設置立體鏡頭、透過眼球追蹤的方式進行，因此在空間上只要確保有足夠，就可以享受到很棒的體驗。

劃時代裸視3D巨作登場 Odyssey 3D盡享前所未有的沉浸式體驗
 Odyssey 3D 運用全新升級的光場顯示（LFD）技術，搭配前面板柱狀透鏡，打造裸視3D視覺效果。透過「內建眼球追蹤技術」和「視覺映射演算法」，讓玩家無須額外配戴眼鏡、頭盔等穿戴裝置，便能擁有逼真沉浸的3D體驗。眼動追蹤技術運用螢幕上方的兩個內建立體鏡頭即時偵測使用者視線，視覺映射演算法則可動態調整影像角度，即便玩家挪移視線或者身體左右轉動，3D畫面仍能迅速同步，不會產生模糊或殘影，視覺效果更加流暢而穩定，讓3D效果始終完美呈現（註二）

Odyssey 3D搭載AI 3D 影片轉換（AI 3D Video Conversion）功能（註三），能透過AI自動分析偵測2D影片中物件的深度，並為雙眼重新創建場景，使其變得更為立體，不論是觀看自製影片或串流平台上的2D影片，皆能擁有宛如3D的逼真效果。

Odyssey 3D配備165Hz更新率與1ms（GTG）反應時間，皆達到專業電競水準，能確保高速動作畫面流暢不卡頓，減少撕裂或延遲出現。更搭載鏡面螢幕設計，進一步提升色彩銳利度，呈現更多細膩的畫面細節。此外，Odyssey 3D 支架採用人體工學設計，能夠自由旋轉並調整角度，讓使用者得以在最舒適的狀態下觀影或遊玩。

註二：PC上需安裝Reality Hub軟體。需使用RTX 3080或以上的NVIDIA顯卡。

▼Odyssey 3D實際在現場看會有3D效果，但售價為59,900元。

▲▼ 三星,Samsung,Odyssey,顯示器 。（圖／記者蘇晟彥攝）

全新Odyssey OLED G8來襲　為電競玩家量身打造極致裝備
 三星首款OLED平面機型Odyssey OLED G8（G80SD）於去年推出後佳評如潮，延續Odyssey系列的頂尖技術，全新Odyssey OLED G8（G81SF）同樣搭載240Hz更新率與0.03ms（GtG）反應時間，即使在節奏快速、毫秒必爭的遊戲環境中，也能成就順暢清晰的畫面與遊戲體驗；結合三星專利OLED Safeguard+防烙印技術以及抗眩光真霧面面板，可大幅降低外在光源對畫面的干擾，讓玩家更專注於遊戲之中；VESA DisplayHDR™ True Black 400技術則可提供豐富的暗色表現，無泛光或色彩外溢，充分發揮OLED螢幕優勢。此外，內建動態冷卻系統，其散熱效果較傳統散熱顯著五倍，能確保顯示器在長時間、高強度的遊戲運行下仍維持高穩定度。回應專業電競玩家需求，全新 Odyssey OLED G8提供27吋與32吋兩種尺寸，提供專業玩家更多元的電競顯示器選擇。

極致效率 極致沉浸 Odyssey G9全方位滿足工作與娛樂
 全新Odyssey G9具備49吋超寬螢幕、Dual QHD（5,120 x 1,440）解析度與32:9長寬比，為使用者帶來前所未有的臨場體驗，其廣闊視野能完整呈現遊戲場景，令玩家得以輕鬆掌握遊戲地圖、查看選單，無須為了捲動螢幕而中斷遊戲。畫面分割功能則充分協助使用者實現單螢幕多工操作，無論觀看影片、處理文件或者參與線上會議，皆能在一台螢幕上同時完成。Odyssey G9透過一體化的大視野設計，消除了傳統雙螢幕辦公的邊框干擾，讓使用者能在工作與娛樂之間盡情無縫切換。

▲▼ 三星,Samsung,Odyssey,顯示器 。（圖／記者蘇晟彥攝）

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