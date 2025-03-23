中日經濟高層對話　達成「日本水產品輸華」等20項共識

▲第六次中日經濟高層對話。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

第六次中日經濟高層對話22日在東京舉行，由中國大陸外長王毅與日本外相岩屋毅共同主持。據大陸外交部發出的新聞稿，雙方達成了20項重要共識，包含就日本水產品輸華問題展開相關磋商等。

大陸外交部提到，出席此次會議的有中方發改委、外交部、財政部、商務部、工信部、生態環境部、海關總署，日方內閣府、外務省、經產省、財務省、國土交通省、農林水產省、環境省部級官員。

▼中日外長王毅、岩屋毅。（圖／路透社）



大陸外交部指出，雙方同意共同落實兩國領導人達成的重要共識，豐富中日戰略互惠關係在經濟領域內涵，共同致力於構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日經貿關係。

中日此次達成20項共識，分別為：

一、加強綠色發展合作，2025年在中國舉辦第十八屆中日節能環保綜合論壇、中日碳減排政策對話。加強綠色貿易投資合作，就續簽中日長期貿易協議備忘錄保持溝通。

二、加強生態環境合作，2025年在中國舉辦第四屆中日環境高級別圓桌對話會，開展中日青年環境工作者互訪交流。

三、日方歡迎中方參加2027年國際園藝博覽會。

四、加強養老服務、護理等領域務實合作，培育銀發經濟。中方歡迎日方在中國舉行老齡產業交流會。

五、雙方就進一步推動中日第三方市場合作，共同評估合作項目進展，繼續推進在第三方市場的企業間經濟合作達成一致。

六、日方支持中方舉辦第八屆中國國際進口博覽會。中方支持日方舉辦2025大阪·關西世博會。推動地方間經貿合作，支持中日（成都）城市建設和現代服務業開放合作示範項目等合作。

七、加快服務貿易合作，2025年在日本舉行中日服務貿易政策對話。

八、2025年舉行中日工業副部級磋商、中國商務部與日本經濟產業省副部級定期磋商。繼續開展汽車領域合作，繼續舉辦中日汽車對話。中日相互支持舉辦世界技能大賽。

九、雙方鼓勵中國海關總署和日本厚生勞動省繼續開展中日食品安全合作部長級對話。

十、加強供應鏈合作，繼續舉辦中日出口管制對話及政企交流活動。

十一、2025年在日本舉行中日優化營商環境工作組會議，推動提供公正、透明、可預期的營商環境。

十二、加強包括中日知識產權工作組在內的知識產權保護合作。

十三、舉行中國政府部門與中國日本商會對話。

十四、探討舉行日本政府部門與在日中國企業協會對話。

十五、加強世貿組織框架下合作，推動世貿組織改革，努力維護和加強自由開放的多邊貿易體制，保持市場開放，支持自由貿易。加強在G20、APEC、10+3等機制下經貿、財金合作。透明、順暢、有效地落實《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP），將繼續就加快中日韓自貿協定談判進行討論。

十六、共同推動《昆明－蒙特利爾全球生物多樣性框架》實施。

十七、舉辦中日海洋垃圾合作專家對話平台會議。

十八、支持中方主辦2026年APEC會議、日方申辦2031年APEC會議。

十九、對第七屆中日海運政策論壇時隔6年舉行予以評價，加強海事領域合作。

二十、關於福島核污染水排海問題和日本水產品輸華問題，中方反對日方單方面啓動排海的立場沒有變化。雙方重申完整準確全面理解2024年9月20日發表的共識，確認持續開展針對排海的長期國際監測和中方獨立取樣監測，在結果沒有異常前提下，就日本水產品輸華問題開展相關磋商。